Współcześni kierowcy, przyzwyczajeni do intuicyjnego sposobu obsługi smartfonów, coraz częściej oczekują podobnych rozwiązań od swoich samochodów. ŠKODA, marka wyznaczająca trendy, korzysta z innowacyjnych metod i przenosi koncepcje obsługi smartfonów do nowych systemów multimedialnych, dzięki czemu korzystanie z jej pojazdów jest bardzo intuicyjne.

- Nowa OCTAVIA jest teraz jeszcze bardziej cyfrowa, zawsze online i nigdy nie była łatwiejsza w obsłudze. Czwarta generacja naszego bestsellera ma zupełnie nowy system Infotainment użyty po raz pierwszy przez markę ŠKODA na tę skalę. W porównaniu z poprzednią generacją technologia i funkcjonalność systemu, a także zakres jego funkcji zostały intensywnie rozwinięte, czyniąc jazdę jeszcze bezpieczniejszą i bardziej komfortową – komentuje Reiner Katzwinkel, dyrektor ds. Rozwoju elektryki i elektroniki w ŠKODA AUTO.

Modułowe systemy multimedialne ułatwieniem dla kierowców

Nowa ŠKODA OCTAVIA dysponuje trzema systemami multimedialnymi. Długość przekątnej ich ekranów dotykowych wynosi aż do 10 cali. Szklany ekran i oszczędne wzornictwo przywodzą na myśl najnowsze smartfony oraz tablety. Obsługa systemu multimedialnego zresztą niewiele różni się od sposobu użytkowania nowoczesnego telefonu komórkowego. Ekran działa dotykowo, więc poszczególne opcje można wybierać za pomocą delikatnych gestów lub krótkich poleceń głosowych. System multimedialny Columbus ma 10-calowy ekran i może wyświetlać mapy w jeszcze większej dokładności niż Virtual Cockpit. Funkcją sterować można za pomocą nowego suwaka dotykowego znajdującego się u dołu ekranu. Suwak służy również do regulacji głośności.

Pokrętła, suwak i przyciski na wielofunkcyjnej kierownicy sprawiają, że kierowcy modelu OCTAVIA mogą obsługiwać funkcje systemu Infotainment w sposób bardzo komfortowy. Bezpieczeństwo zapewnia także pierwszy w historii marki ŠKODA wyświetlacz przezierny head-up. Urządzenie pokazuje bezpośrednio na przedniej szybie informacje takie jak: prędkość, wskazówki nawigacyjne, wykryte znaki drogowe i włączone systemy wspomagania kierowcy. Umożliwia tym samym kierowcy pełną koncentrację na jeździe.

Bezprzewodowe technologie i łączność ze smartfonem

Najnowsze systemy multimedialne OCTAVIA Columbus, Swing i Bolero (dostępny od końca 2020 roku) wykorzystują technologię SmartLink do nawiązania połączenia ze smartfonem poprzez systemy Apple iOS lub Android. Po jednorazowej konfiguracji urządzenie mobilne automatycznie łączy się z samochodem, gdy tylko się w nim znajdzie. Za pomocą technologii Android Auto, Apple CarPlay i MirrorLink™ wybrane aplikacje na smartfony wyświetlają się na centralnym ekranie ŠKODY OCTAVIA.

Dzięki możliwościom, jakie dają usługi internetowe ŠKODA Connect, OCTAVIA zapamiętuje i gromadzi ustawienia systemu Infotainment, klimatyzacji, a także regulacji fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych w chmurze ŠKODA. Ergonomiczny fotel automatycznie przesuwa się zatem do wybranej wcześniej przez kierowcę pozycji, zewnętrzne lusterka same się regulują, a klimatyzacja Climatronic ustawia odpowiednią temperaturę. Preferencje nawet 14 indywidualnych użytkowników można zapisać lub przenieść do innego modelu samochodu marki, wyposażonego w system multimedialny najnowszej generacji.

Zastosowanie najnowszych technologii we współczesnych autach daje użytkownikom coraz więcej możliwości. Ich wielofunkcyjność sprawia, że kierowca nie musi rozpraszać się podczas jazdy, co czyni podróż jeszcze bezpieczniejszą.

informacja prasowa