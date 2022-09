Pierwsze BMW XM

BMW XM jest punktem kulminacyjnym ofensywy modelowej w jubileuszowym roku marki, a także pierwszym oryginalnym samochodem BMW M od czasu BMW M1. Odpowiednio postawione akcenty w wyglądzie zewnętrznym SAV-a o wysokich osiągach nawiązują do legendarnego samochodu sportowego z silnikiem centralnym. BMW XM będzie produkowane od grudnia 2022 roku w zakładach BMW Group w Spartanburgu.

Napęd M HYBRID

Napęd M HYBRID w BMW XM generuje moc 480 kW (653 KM) wytwarzaną wspólnie przez silnik spalinowy o mocy do 360 kW (489 KM) i napęd elektryczny o mocy do 145 kW (197 KM). Bazuje on na nowym silniku V8 z najnowocześniejszą technologią M TwinPower Turbo i klasyczną wysokoobrotową koncepcją. Silnik o pojemności 4,4l wyposażony jest w międzyrzędowy kolektor wydechowy i zoptymalizowaną separację oleju.

Ośmiocylindrowy silnik jest wspomagany przez silnik elektryczny zintegrowany z 8-stopniową skrzynią M Steptronic, która zapewnia natychmiastową reakcję na każde naciśnięcie pedału przyspieszenia już w momencie ruszania z miejsca. Moment obrotowy napędu M HYBRID wynosi 800 Nm (generowany wspólnie przez silnik spalinowy i elektryczny).

Dwa silniki, trzy tryby pracy, napęd na cztery koła

Inteligentnie sterowana interakcją obu silników zapewnia spójne i typowe dla M wrażenia z jazdy w każdej sytuacji. Charakteryzuje się potężnym, spontanicznym oddawaniem mocy i we wszystkich zakresach obrotów. BMW XM przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,3s, a towarzyszy temu energiczne niezwykłe dla ośmiocylindrowego silnika brzmienie sportowego układu wydechowego.

Przycisk M Hybrid na konsoli środkowej aktywuje trzy tryby pracy, w tym ELECTRIC umożliwiający jazdę bez emisji spalin z prędkością do 140 km/h i zasięgiem do 88 km. Wysokonapięciowy akumulator litowo-jonowy umieszczony w podłodze pojazdu zapewnia pojemność użytkową 25,7 kWh. Jednostka Combined Charging Unit w BMW XM umożliwia szybkie ładowanie prądem stałym o mocy do 7,4 kW.

Oddawaniu mocy przez silnik elektryczny również towarzyszy odpowiednie brzmienie. A to dzięki funkcji BMW IconicSounds Electric stworzonej w ramach współpracy BMW Group z kompozytorem muzyki filmowej Hansem Zimmerem. Charakterystyczne dla M brzmienie napędu elektrycznego zapewnia autentyczną reakcję na każdy ruch pedału przyspieszenia w trybie elektrycznym bez emisji spalin.

Moc obu silników jest przenoszona na drogę za pośrednictwem napędu na wszystkie koła M xDrive.

Oryginalna stylistyka jako wyraz prezencji i osiągów

Stylistyka zewnętrzna BMW XM wyraża ekskluzywność, prezencję i osiągi. Proporcje nowoczesnego SAV-a, mocne kontury, dynamicznie wydłużona sylwetka, a także typowe elementy stylistyczne M, oryginalny widok z przodu stworzony dla modeli BMW z segmentu luksusowego oraz liczne indywidualne akcenty tworzą niezwykle ekstrawertyczną aurę.

Przód pojazdu ma dwuczęściowe reflektory, atrapę chłodnicy BMW ze złotym obramowaniem i oświetleniem konturowym dookoła, a także duże wloty powietrza. W widoku bocznym złoty pasek akcentowy nawiązuje do czarnych listew karoserii BMW M1. Kolejne historyczne zapożyczenia to dwa logo BMW wygrawerowane w mocno pochylonej tylnej szybie i efektowna struktura trójwymiarowych lamp tylnych. Również obręcze kół M ze stopów lekkich charakteryzują się ekskluzywnym wyglądem i mierzą standardowo 21 cali, a opcjonalnie do 23 cali.

Ekspresyjna stylistyka widoczna jest również we wnętrzu BMW XM. Kokpit i przednie fotele zostały w całości zaprojektowane z myślą o aktywnej jeździe.

Układ jezdny

Wyjątkowa równowaga między radością z jazdy i komfortem, jaką oferuje wnętrze BMW XM, znajduje również odzwierciedlenie we wrażeniach z jazdy. Zaawansowane i specjalnie zestrojone systemy układu jezdnego M umożliwiają niespotykane u konkurencji spektrum ustawień od typowej dla M dynamiki po ponadprzeciętny komfort jazdy. Menu M Setup pozwala na indywidualne ustawienia pojazdu. Zintegrowane działanie wszystkich systemów układu napędowego i jezdnego na różnych profilach tras – od ruchu miejskiego poprzez drogi pozamiejskie aż po autostrady – zapewnia zawsze doskonałe i spójne właściwości jezdne.

Konstrukcja układu jezdnego obejmuje oś przednią z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i pięciowahaczową osią tylną o kinematyce i elastokinematyce specjalnie dostosowanej do tego modelu. BMW XM wyposażone jest standardowo w adaptacyjny układ jezdny M Professional obejmujący elektronicznie sterowane amortyzatory oraz aktywną stabilizację przechyłów bocznych z 48-woltowymi nastawnikami. Jest to również pierwszy model BMW M ze zintegrowanym aktywnym układem kierowniczym.

Sportowy (zintegrowany) układ hamulcowy M oferuje dwa ustawienia czułości pedału hamulca.

Systemy wspomagające kierowcę oraz indywidualne wrażenia

BMW XM wyposażone jest standardowo i opcjonalnie w największy wybór systemów wspomagania kierowcy, jaki kiedykolwiek oferowało BMW M GmbH w samochodzie o wysokich osiągach.

W panelu sterowania można na wiele sposobów dostosować wrażenia z jazdy. Funkcja M Hybrid służy do wyboru trybów pracy napędu: HYBRID, ELECTRIC i eCONTROL natomiast funkcja M zmienia ustawienia podstawowego Road na tryb Sport ogranicza interwencje systemów wspomagających kierowcę.

BMW XM wyposażone jest standardowo w BMW Live Cockpit Professional, a także w multisensoryczny system BMW iDrive najnowszej generacji w specjalnej wersji M. Bazuje on na systemie operacyjnym BMW 8 i obejmuje zakrzywiony wyświetlacz BMW, który składa się z wyświetlacza wskaźników o przekątnej 12,3 cala oraz wyświetlacza kontrolnego o przekątnej 14,9 cala. Oprócz kontrolera iDrive i przycisków wielofunkcyjnych na kierownicy w standardzie oferowany jest też wyświetlacz BMW Head-Up i sterowanie BMW za pomocą gestów.

Galeria zdjęć: BMW XM

BMW XM 1 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 2 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 3 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 4 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 5 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 6 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 7 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 8 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 9 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 10 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 11 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 12 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 13 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 14 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 15 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 16 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 17 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 18 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 19 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 20 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 21 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 22 / 23 Autor zdjęcia: BMW BMW XM 23 / 23 Autor zdjęcia: BMW