W tym roku Porsche obchodzi 75-lecie powstania swojego pierwszego samochodu sportowego, modelu 356, który pojawił się w czerwcu 1948 roku. Producent postanowił oddać cześć swojej przeszłość i przedstawił koncept Vision 357. Zespół stylistów Porsche wskazał, że jest to reinterpretacja modelu 356 na miarę naszych czasów.

- Samochód koncepcyjny jest próbą połączenia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w spójny sposób - powiedział Michael Mauer, wiceprezes działu designu w Porsche. - 357 przyjmuje proporcje oryginału, a jednocześnie zawiera detale stylistyczne wybiegające w przyszłość.

Jedną z najbardziej zauważalnych rzeczy w koncepcie jest jego smukłość. Nie ma klamek drzwi - projektanci ukryli je w tylnej bocznej szybie. Kamery zastępują tradycyjne lusterka boczne. Z przodu i z tyłu Porsche ukrywa światła za perforacjami w panelach nadwozia, a trzecie światło hamowania integruje się z pasami tylnej atrapy, będąc prawie ukryte w szybie, co jest jednym z kilku nawiązań do oryginalnego 356.

Wczesne modele 356 miały dzieloną przednią szybę z poprzeczką pośrodku. Choć w Vision 357 nie ma podobnego akcentu, Porsche pobawiło się szybą konceptu, owijając ją wokół czarnych słupków A, co daje efekt połączenia trzech elementów okiennych w jedną całość.

Samochód jest wyposażony w 20-calowe, magnezowe felgi, mocowane centralnie, z aerodynamicznymi kołpakami z włókna węglowego.

Porsche wykończyło nadwozie dwoma odcieniami szarego lakieru, w którym większa część samochodu pokryta jest metalicznym Ice Gray Metallic, a przedni zderzak zaakcentowano metalicznym Grivola Gray Metallic. Duże naklejki „75” zdobią drzwi i maskę, a subtelne „357” znajdują się na przednich błotnikach i z tyłu auta. Oznaczono nawet wloty powietrza w tylnych bocznych szybach naklejkami „air” i strzałkami wskazującymi na otwory. Z tyłu możemy zobaczyć tytanowe końcówki rur wydechowych, w niebieskim odcieniu, z ceramicznym środkiem.

Vision 357 jest koncepcją stylistyczną, przez co układ napędowy został odsunięty na dalszy plan. Porsche zbudowało jednak samochód na platformie technologicznej 718 Cayman GT4 RS, wstawiając do niego swój wolnossący, sześciocylindrowy silnik o pojemności czterech litrów. Wyciągnięto z niego 493 KM. Jest dostosowany do spalania paliw syntetycznych.

Publiczność może zobaczyć samochód na specjalnej wystawie w Berlinie świętującej 75 lat samochodów sportowych Porsche. Wystawa w Volkswagen Group Drive Forum potrwa do połowy lutego, przy czym Porsche planuje zaprezentować koncept również podczas innych międzynarodowych imprez w ciągu roku.

Czytaj również: Takiego BMW M3 jeszcze nie było

Galeria zdjęć: Porsche Vision 357

Porsche Vision 357 1 / 11 Autor zdjęcia: Porsche Porsche Vision 357 2 / 11 Autor zdjęcia: Porsche Porsche Vision 357 3 / 11 Autor zdjęcia: Porsche Porsche Vision 357 4 / 11 Autor zdjęcia: Porsche Porsche Vision 357 5 / 11 Autor zdjęcia: Porsche Porsche Vision 357 6 / 11 Autor zdjęcia: Porsche Porsche Vision 357 7 / 11 Autor zdjęcia: Porsche Porsche Vision 357 8 / 11 Autor zdjęcia: Porsche Porsche Vision 357 9 / 11 Autor zdjęcia: Porsche Porsche Vision 357 10 / 11 Autor zdjęcia: Porsche Porsche Vision 357 11 / 11 Autor zdjęcia: Porsche