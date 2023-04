Porsche Cayenne z większą mocą

Po szeroko zakrojonej kampanii licznych zapowiedzi, odświeżone Porsche Cayenne i Cayenne Coupe 2024 doczekały się wreszcie premiery. Aktualizacje obejmują lifting nadwozia, przeprojektowaną deskę rozdzielczą i znaczące ulepszenia układu napędowego.

W najnowszym Cayenne Porsche integruje kompleksowo zmienioną koncepcję sterowania i wyświetlania informacji. Dostęp do często używanych funkcji znajduje się bezpośrednio na kierownicy lub tuż obok. Na przykład dźwignia umieszczona po lewej stronie za kierownicą dodatkowo służy do ustawień systemów wspomagających. Dźwignia automatycznej przekładni została zlokalizowana na desce rozdzielczej, co pozwoliło wygospodarować w nowej konsoli środkowej miejsce na schowki oraz duży panel sterowania klimatyzacją z eleganckim, czarnym wykończeniem.

Przeprojektowany kokpit Cayenne po raz pierwszy obejmuje w pełni cyfrowy 12,6-calowy zestaw wskaźników w tak zwanej zakrzywionej, wolnostojącej formie. Oferuje on szereg możliwości wyświetlania informacji. Jako opcja dostępny jest zoptymalizowany wyświetlacz head-up. Po raz pierwszy po stronie pasażera oferowany jest dodatkowy wyświetlacz o przekątnej 10,9 cala, który wzbogaca wrażenia z jazdy – może wyświetlać dane na temat osiągów, zapewniać osobny dostęp do elementów obsługi systemu informacyjno-rozrywkowego oraz, w zależności od rynku, umożliwiać strumieniowe przesyłanie treści wideo podczas podróży.

Najnowsze Cayenne zyskało szczególnie wyrazisty wygląd. Nowy przedni pas w połączeniu z mocniej zaakcentowanymi błotnikami, nową pokrywą i zaawansowanymi technicznie reflektorami akcentuje szerokość samochodu. Tył definiują trójwymiarowe tylne lampy, harmonijnie stylizowana dolna partia oraz nowy tylny zderzak ze zintegrowanym miejscem na tablicę rejestracyjną. Poszerzona paleta lakierów z trzema nowymi odcieniami, pakiety sportowe dla Cayenne Coupé, pozwalające zmniejszyć masę własną nawet o 33 kg, oraz nowa, szeroka gama 20-, 21- i 22-calowych obręczy kół umożliwiają indywidualną, dynamiczną konfigurację samochodu. Standardowe wyposażenie modelu obejmuje reflektory LED Matrix. Nową opcję stanowią reflektory LED HD Matrix.

W nowym Cayenne Porsche wprowadza również system kontroli jakości powietrza. Standardowo samochód wykorzystuje predykcyjne dane nawigacyjne do wykrywania zbliżających się wjazdów do tuneli i automatycznie aktywuje wówczas recyrkulację powietrza. Opcjonalnie czujnik wykrywa poziom drobnych cząstek pyłu w powietrzu i w razie potrzeby wielokrotnie przepuszcza je przez filtr drobnego pyłu. Dodatkowo wiele zarazków i zanieczyszczeń z powietrza usuwa jonizator, co jest szczególnie korzystne dla alergików. Ponadto klienci mogą korzystać z szerokiej gamy nowych i zoptymalizowanych systemów asystujących.

Porsche fabrycznie wyposaża teraz Cayenne w zawieszenie ze stalowymi sprężynami oraz Porsche Active Suspension Management (PASM). Nowe amortyzatory w technice dwuzaworowej, która umożliwia osobną kontrolę ugięcia i odbicia, zapewniają optymalną wydajność we wszystkich sytuacjach na drodze. Wyraźna poprawa nastąpiła szczególnie w obszarach komfortu przy niskich prędkościach, prowadzenia podczas dynamicznego pokonywania zakrętów oraz balansu przechyłów wzdłużnych i poprzecznych. Jeszcze lepsze wrażenia z jazdy oferuje nowe adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne, które jest standardem w Turbo GT i opcjonalne w pozostałych wersjach. Cechują je jeszcze wyraźniejsze różnice pomiędzy trybami jazdy Normal, Sport i Sport Plus.

W Europie nowe Cayenne debiutuje w trzech wersjach silnikowych. Kompleksowo udoskonalony 4,0-litrowy silnik V8 biturbo opracowany przez Porsche zastępuje poprzednią jednostkę V6 w nowym Cayenne S. Z maksymalną mocą 474 KM i maksymalnym momentem obrotowym 600 Nm - to o 34 KM oraz o 50 Nm więcej niż w poprzedniku - zarówno w SUV-ie, jak i w Coupe pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 4,7 s. Prędkość maksymalna wynosi 273 km/h.

Gamę Cayenne otwiera zoptymalizowany 3,0-litrowy silnik V6 z turbodoładowaniem. Generuje on teraz moc 353 KM oraz 500 Nm.

Sześciocylindrowy motor stanowi również podstawę zespołu napędowego najnowszego Cayenne E-Hybrid. W połączeniu z nowym silnikiem elektrycznym, wzmocnionym o 30 kW - do 130 kW (176 KM), moc systemowa wzrasta do 470 KM. Akumulator wysokonapięciowy o pojemności zwiększonej z 17,9 kWh do 25,9 kWh, w zależności od poziomu wyposażenia, zapewnia zasięg w trybie elektrycznym do 90 km. Nowa ładowarka pokładowa o mocy 11 kW skraca czas ładowania z odpowiedniego źródła prądu do mniej niż 2,5h i to pomimo zwiększonej pojemności akumulatora.

Na większości rynków Porsche poza Unią Europejską topowym wariantem Cayenne, zaprojektowanym z myślą o maksymalnych osiągach na asfalcie, pozostaje Turbo GT. Występuje on wyłącznie jako Coupe i korzysta ze wszystkich optymalizacji oraz innowacji odnowionej serii modelowej. Co więcej, moc 4,0-litrowego silnika V8 biturbo została zwiększona do 659 KM. Cayenne Turbo GT przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,3s i osiąga prędkość maksymalną 305 km/h.

