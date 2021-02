Porsche odsłania nowe 911 GT3

Nowe 911 GT3 przenosi rasową wyścigową technikę wprost do modelu seryjnego jeszcze konsekwentniej niż wcześniej: architektura przedniej osi z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i wyrafinowana aerodynamika z tylnym skrzydłem typu „łabędzia szyja” oraz efektownym dyfuzorem pochodzą z uznanego wyścigowego samochodu klasy GT – 911 RSR, a rozwijający moc 375 kW (510 KM) sześciocylindrowy silnik typu bokser o pojemności 4 litrów bazuje na zespole napędowym 911 GT3 R, przetestowanym i sprawdzonym w wyścigach długodystansowych. Imponująca pod względem akustycznym, wysokoobrotowa jednostka w praktycznie niezmienionej formie jest też stosowana w nowym 911 GT3 Cup. Tak powstała genialna maszyna: efektywna, emocjonująca, precyzyjna i o wysoki osiągach – idealna na tor i doskonała do użytku na co dzień.

Zjawiskowa siła 911 GT3 tkwi w sumie jego właściwości. Z maksymalną prędkością 320 km/h (318 km/h z PDK) samochód jest jeszcze szybszy od poprzedniego 911 GT3 RS. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje mu 3,4 sekundy. Porsche oferuje nowy model także z 6-biegową przekładnią manualną, zapewniającą wyjątkowo purystyczne wrażenia z jazdy. Wyrafinowana aerodynamika, zaprojektowana z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych w wyścigach, generuje dużo większy docisk bez zauważalnego wpływu na współczynnik oporu powietrza. W pozycji wyczynowej ręcznie regulowane elementy skrzydła i dyfuzora znacząco podnoszą ciśnienie aerodynamiczne, istotne pod kątem uzyskiwania wysokich prędkości w zakrętach. To jednak konfiguracja zarezerwowana wyłącznie dla jazdy w warunkach torowych – bo właśnie tam 911 GT3 może zaprezentować wszystkie swoje atuty. Podczas finalnych testów na północnej pętli toru Nürburgring, czyli tradycyjnym wyznaczniku dla wszystkich samochodów sportowych Porsche, nowy model okazał się o ponad 17 sekund szybszy od poprzednika. Kierowca rozwojowy Lars Kern przejechał pełne okrążenie o długości 20,8 km w zaledwie 6:59,927 min. Krótszą, liczącą 20,6 km pętlę, która wcześniej służyła jako punkt odniesienia, 911 GT3 pokonało w 6:55,2 min. Samochód, zaopatrzony w opcjonalnie dostępne ogumienie Michelin Pilot Sport Cup 2 R, w fachowych rękach ambasadora marki Porsche Jörga Bergmeistera w czasie kilku przejazdów konsekwentnie legitymował się niezmiennymi osiągami. Dla Bergmeistera – doświadczonego profesjonalnego kierowcy wyścigowego – to „zdecydowanie najlepszy produkcyjny wóz”, jakim kiedykolwiek jeździł w „Zielonym Piekle”.

Pomimo szerszego nadwozia, większych kół i dodatkowych rozwiązań technicznych masa własna nowego 911 GT3 plasuje się na równi z poprzednikiem. Egzemplarz z manualną przekładnią waży 1418 kg, a z PDK – 1435 kg. W utrzymaniu dyscypliny wagowej pomagają przednia pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem węglowym (CFRP), lekkie szklane szyby, zoptymalizowane tarcze hamulcowe oraz kute obręcze z lekkich stopów, a także osłona tylnej części kabiny. Lekki sportowy układ wydechowy zmniejsza masę własną o co najmniej 10 kg, a dzięki bezstopniowo, elektrycznie regulowanym klapom pozwala pogodzić niezwykle emocjonujące wrażenia dźwiękowe z normą emisji spalin Euro 6d ISC FCM (EU6 AP). Zużycie paliwa nowego 911 GT3 w cyklu mieszanym wynosi 13,3 l/100 km (PDK – 12,4 l/100 km).

Wyścigowe geny są widoczne praktycznie we wszystkich detalach nowego 911 GT3. Projekt kokpitu odpowiada temu z obecnej generacji modelu. Nowością jest ekran torowy: wystarczy nacisnąć przycisk, aby zredukować zawartość wyświetlaczy po lewej i prawej stronie centralnego obrotomierza, wyskalowanego do 10 tysięcy obrotów na minutę, do informacji istotnych podczas jazdy na torze, takich jak ciśnienie w ogumieniu, temperatura oleju, poziom paliwa i temperatura cieczy chłodzącej. Pojawiają się tam również zalecenia asystenta zmiany biegów, z kolorowymi paskami po lewej i prawej stronie obrotomierza, oraz wskaźnik zmiany biegów zaczerpnięty z Porsche Motorsport.

Klienci, zwłaszcza w przypadku modeli Porsche z rodziny GT, coraz częściej zamawiają personalizowane opcje wyposażenia. Z tego powodu dla nowego 911 GT3 dostępne są elementy z oferty Porsche Exclusive Manufaktur; uzupełniają je specyficzne dla tego modelu dodatki, takie jak lekki karbonowy dach z widoczną strukturą. Na uwagę zasługują także lusterka boczne z górnymi elementami obudowy z włókna węglowego oraz przyciemnione reflektory LED z wiązką matrycową i korespondujące z nimi tylne lampy Exclusive Design bez czerwonych akcentów. Gamę czarnych obręczy wzbogacają felgi w kolorze Guards Red lub Shark Blue. W przypadku wystroju wnętrza dostępny jest szereg elementów w kolorze nadwozia lub innym wybranym odcieniu. Należą do nich m.in.: tarcze obrotomierza i stopera Sport Chrono, pasy bezpieczeństwa oraz listwy wykończeniowe.

Równie ekskluzywny jak nowe 911 GT3 jest indywidualny czasomierz, który Porsche Design oferuje wyłącznie nabywcom samochodu. Podobnie jak motoryzacyjny wzorzec, zegarek wyróżnia się dynamicznym designem, wyśmienitą wydajnością oraz wysoką jakością wykonania. Jego koperta ucieleśnia geny Porsche Motorsport i podobnie jak korbowody silnika GT3, jest wykonana z wytrzymałego, lekkiego tytanu. Wygląd wirnika nawiązuje do obręczy 911 GT3. Kolorowy pierścień wokół tarczy (bezel) można dopasować do odcienia karoserii 911 GT3.

