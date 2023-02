Porsche po amerykańsku

Rynek amerykański jest kluczowy dla przemysłu samochodowego, ale to nie znaczy, że wszystko jest tu zawsze oferowane. Niektóre modele, wykończenia, opcje i pakiety są po prostu niedostępne w Ameryce, zwłaszcza jeśli chodzi o europejskich producentów samochodów.

Nowy pakiet Porsche „Tribute to Carrera RS” przełamuje ten trend, marka oferuje go tylko za oceanem. Odsłonięto ten samochód latem ubiegłego roku, ale dopiero teraz dociera on do Stanów Zjednoczonych.

Ekskluzywne Porsche 911 GT3 RS po raz pierwszy pojawi się publicznie w przyszłym miesiącu. Zostanie zaprezentowane na torze Sebring przed inauguracją Długodystansowych Mistrzostw Świata oraz rundą IMSA.

- Pakiet oddaje hołd modelowi 911 Carrera RS 2.7, absolutnej ikonie, samochodowi dla prawdziwych kierowców - powiedział prezes i dyrektor generalny Porsche Cars North America, Kjell Gruner.

Jedną z najbardziej uderzających cech pojazdu są jego barwy. Jest on dostępny wyłącznie w kolorze białym z akcentami Python Green. Kolor ten zdobi nakładki na lusterka, magnezowe felgi, dolną część nadwozia oraz drzwi. Porsche wykorzystuje ten kolor także w innych detalach. Zieleń dotyka nawet tylnego skrzydła, na którego bocznych płaszczyznach widnieje amerykańska flaga i logo RS w rzucającym się w oczy kolorze.

We wnętrzu Porsche zastosowało kolor Python Green jako kontrastowe przeszycia. Producent dodał również nowe nakładki progowe z nazwą pakietu.

911 GT3 RS napędza wolnossący 4-litrowy, sześciocylindrowy silnik typu bokser, który generuje 518 koni mechanicznych i moment obrotowy 465 niutonometrów. Samochód osiąga 100 km/h w zaledwie 3,2s. Prędkość maksymalna wynosi 296 km/h.

Cena tej wersji 911 GT3 RS z 2023 roku wynosi 314 000 dolarów. Nabywca dodatkowo otrzymuje też m.in. modele w skali 1:43 modelu 2023 GT3 RS i Carrera RS z 1973 roku, pokrowiec na samochód i zegarek sygnowany Porsche Design.

Galeria zdjęć: Porsche 911 GT3 RS Tribute to Carrera RS

Porsche 911 GT3 RS Tribute to Carrera RS 1 / 12 Autor zdjęcia: Porsche Porsche 911 GT3 RS Tribute to Carrera RS 2 / 12 Autor zdjęcia: Porsche Porsche 911 GT3 RS Tribute to Carrera RS 3 / 12 Autor zdjęcia: Porsche Porsche 911 GT3 RS Tribute to Carrera RS 4 / 12 Autor zdjęcia: Porsche Porsche 911 GT3 RS Tribute to Carrera RS 5 / 12 Autor zdjęcia: Porsche Porsche 911 GT3 RS Tribute to Carrera RS 6 / 12 Autor zdjęcia: Porsche Porsche 911 GT3 RS Tribute to Carrera RS 7 / 12 Autor zdjęcia: Porsche Porsche 911 GT3 RS Tribute to Carrera RS 8 / 12 Autor zdjęcia: Porsche Porsche 911 GT3 RS Tribute to Carrera RS 9 / 12 Autor zdjęcia: Porsche Porsche 911 GT3 RS Tribute to Carrera RS 10 / 12 Autor zdjęcia: Porsche Porsche 911 GT3 RS Tribute to Carrera RS 11 / 12 Autor zdjęcia: Porsche Porsche 911 GT3 RS Tribute to Carrera RS 12 / 12 Autor zdjęcia: Porsche