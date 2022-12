Potężny Ford GT Mk IV

Zostawiając najlepsze na koniec, Ford wprowadza najbardziej ekstremalną wersję GT. Było już więcej niż kilka specjalnych edycji supersamochodu spod znaku niebieskiego owalu, szczególnie w stylu retro, a nowy Mk IV dołącza do nich. Nawiązuje ona do samochodu wyścigowego z 1967 roku i jest ostatnim GT przeznaczonym wyłącznie na tor. Jako ukłon w stronę swojego przodka, który zwyciężył w Le Mans, produkcja zostanie ograniczona do 67 sztuk i wszystkie zostaną zbudowane ręcznie w zakładach Multimatic w Markham w Ontario.

Ford GT Mk IV 2023 jest następcą GT LM Edition, który został ujawniony na początku października jako ostatnia drogowa wersja supersamochodu. Podczas gdy tamta musiała zadowolić się „tylko” 660 KM pod maską, ta dysponuje ponad 800 KM. Co ciekawe, Ford wspomina o „unikalnym silniku bi-turbo EcoBoost”, nie mówiąc wprost, że jest on oparty na tym samym 3,5-litrowym V6.

Oprócz pokaźnego wzrostu mocy, nowy GT Mk IV ma inne podwozie po wydłużeniu rozstawu osi w celu poprawy właściwości jezdnych. Zastosowano także wyścigową skrzynię biegów, zawieszenie Adaptive Spool Valve (ASV) firmy Multimatic oraz przerobioną karoserię w celu poprawy aerodynamiki. Nie musząc spełniać wymogów przepisów dotyczących samochodów drogowych, inżynierowie mieli więcej swobody podczas projektowania tej maszyny.

Zauważyć można uproszczone reflektory i brak lusterek bocznych, nie wspominając o szerszym nadwoziu, w którym zastosowano ekstremalne rozwiązania aerodynamiczne, zwłaszcza ogromne skrzydło i dyfuzor z tyłu. Pozostałe elementy to m.in. karbonowy wlot powietrza na dachu czy olbrzymi splitter. Również boczne wloty powietrza są większe dlatego, że zmodernizowany silnik potrzebuje lepszego chłodzenia.

Zainteresowani kupnem auta muszą przejść przez proces składania wniosków i wyłożyć 1,7 miliona dolarów. Ford wybierze klientów w pierwszym kwartale przyszłego roku i rozpocznie dostawy pod koniec wiosny.