Ruszyła produkcja hot hatcha Toyota GR Yaris

Sukces GR Yarisa w Polsce

Rozpoczęcie produkcji GR Yarisa oznacza, że niedługo samochód zacznie docierać także do klientów w Polsce. Auto spotkało się w naszym kraju z ogromnym zainteresowaniem. W przedsprzedaży zamówiło go 187 osób – bez obejrzenia na żywo i bez jazdy próbnej. To ponad 60% całkowitej puli 305 samochodów, które Toyota przeznaczyła na polski rynek. Świadczy to o ogromnym zaufaniu klientów do Toyoty, którzy wierzą w świetne właściwości i jakość jej nowego sportowego modelu.

Szczególne miejsce produkcji GR Yarisa

Fabryka Motomachi w Japonii to wśród zakładów Toyoty jednostka do zadań specjalnych. Jest to jedna z najstarszych fabryk motoryzacyjnych w Japonii i pierwsza, jaką zbudowała Toyota. W tym miejscu skumulowane są najnowocześniejsze roboty i technologie produkcji, najnowsze rozwiązania Systemu Produkcyjnego Toyoty oraz najwybitniejsi mistrzowie tradycyjnego japońskiego rzemiosła zaangażowani w proces produkcji, ręcznego wykończenia i testowania jakości. Motomachi mieści się w Toyota City w prefekturze Aichi, zaledwie 4 kilometry od siedziby głównej koncernu.

Zakład Motomachi to idealne miejsce na nowe centrum produkcyjne samochodów z linii GR, firmowanych przez Toyota Gazoo Racing. W tym celu na terenie fabryki powstał nowy obiekt zaaranżowany według zupełnie nowej koncepcji. Wybudowano go specjalnie na potrzeby montażu GR Yarisa. Zamiast tradycyjnej taśmy, zaprojektowano wielosekcyjną przestrzeń montażową, skomunikowaną dzięki zautomatyzowanym pojazdom. Dzięki tym innowacyjnym procesom produkcji można wytwarzać wiele typów niskoseryjnych modeli bez ograniczania produktywności.

Produkcja każdego egzemplarza wymaga wielu manualnych procesów, za które w Toyocie odpowiada wykwalifikowany zespół. Projekt fabryki oraz doświadczenie i talent pracowników umożliwiają wyjątkowo precyzyjny montaż, który przekłada się na jakość każdego samochodu oraz poziom sztywności nadwozia nieosiągalny na standardowych liniach produkcyjnych.

GR Yaris seryjnym kuzynem Yarisa WRC

Nowy hot hatch czerpie pełnymi garściami z doświadczeń i wiedzy inżynierów TOYOTA GAZOO Racing oraz Tommi Mäkinen Racing, partnera Toyoty w WRC. Ma wszystkie cechy samochodu rajdowego i został tak skonfigurowany, by jego właściciele mogli odnosić sukcesy w lokalnych rajdach.

Auto zostało opracowane w technologii TNGA i powstało dzięki połączeniu platformy GA-B Yarisa i GA-C Corolli. Jest to zupełnie nowy projekt, odrębny od Yarisa czwartej generacji. Do jego świetnych właściwości jezdnych przyczynia się obok platformy TNGA napęd na cztery koła GR-FOUR, lekka konstrukcja nadwozia, która gwarantuje korzystny stosunek masy do mocy 4,9 kg/KM i specjalnie zaprojektowane, sportowe zawieszenie. Pod maską pracuje trzycylindrowy, turbodoładowany silnik 1,6 l o mocy 261 KM, współpracujący z manualną skrzynią o 6 biegach. Masa auta wynosi tylko 1280 kg. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h mieści się w czasie 5,2 s, a maksymalna, ograniczona elektronicznie prędkość to 230 km/h.

informacja prasowa