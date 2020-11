Skoda Enyaq iV z myślą o środowisku

Wieloznaczna nazwa pierwszego w pełni elektrycznego SUV-a Skody pozwala spojrzeć na niego z kilku stron. Enyaq iV nawiązuje nie tylko do rodziny modeli marki, ale również do zrównoważonej mobilności, konsekwentnie realizowanej przez Skodę. Dawny rodowód słowa niesie za sobą bogatą symbolikę, doskonale opisującą innowacyjny pojazd.

Enyaq iV to nazwa pierwszego w pełni elektrycznego SUV-a Skody opartego na modułowej platformie MEB Grupy Volkswagen. Wprowadzając model na rynek, producent samochodów robi kolejny krok w stronę zrównoważonej mobilności. Skoda kontynuuje nomenklaturę typową dla SUV-ów marki, których nazwy zakończone są na literę „Q”. W przypadku nowego modelu nie mamy jednak litery „K” na początku. Została ona zastąpiona literą „E” symbolizującą elektromobilność. Ponadto oznaczenie iV podkreśla przynależność do rodziny zelektryfikowanych modeli, a litery oznaczają kolejno innowację i inteligencję oraz pojazd (ang. vehicle).



„Źródło życia” na drodze do zrównoważonej mobilności

Nazwa Skody Enyaq iV pochodzi od irlandzkiego słowa „enya”, oznaczającego „źródło życia”. Irlandzki termin wywodzi się z kolei z gaelickiego słowa „Eithne”, wskazującego na „esencję”, „ducha” lub „zasadę”. Wielość znaczeń pozwala na różne spojrzenia na nazwę nowego Suv-a. „Źródło życia” symbolizuje wejście marki w erę zrównoważonej mobilności. To nowy początek, doskonale odzwierciedlony przez wyrazisty charakter modelu ENYAQ iV oraz jego innowacyjność. W nazwę wpisuje się także bezgraniczna pasja inżynierów Skody. „Enya” jest autentyczna, pełna dynamiki i życia, łatwa do wymówienia i zapamiętania oraz doskonale pasuje do początku nowej ery w 125-letniej historii marki.

Kamiq, Karoq oraz Kodiaq

Enyaq iV nawiązuje do nazw pozostałych SUV-ów Skody, czyli modeli Kamiq, Karoq oraz Kodiaq, których pochodzenie związane jest z Alaską. Nawiązanie do wymagającego klimatu tego rejonu ma symbolizować wszechstronność i solidność aut reprezentujących ten segment portfolio Skody. Słowo Kamiq pochodzi z języka Inuitów zamieszkujących północną Kanadę i Grenlandię i oznacza dopasowanie się do każdej sytuacji, ponieważ Kamiq sprawdza się zarówno w mieście, jak i podczas dłużej podróży czy przewożąc większe zakupy. Nazwa kompaktowego Suv-a Karoq wywodzi się z kolei z języka Alutiiq, używanego przez rdzenne plemię zamieszkujące wyspę u południowego wybrzeża Alaski i stanowi połączenie słów „samochód” oraz „strzała”. SUV Kodiaq natomiast to odniesienie do niedźwiedzia kodiackiego, który żyje na wyspie Kodiak u południowych wybrzeży Alaski.

Z myślą o środowisku

Nowa Skoda Enyaq iV to pionierski etap realizacji strategii producenta w obszarze wprowadzania napędów elektrycznych i hybrydowych. Pierwszy model produkcyjny Skody oparty na modułowej platformie dla pojazdów elektrycznych MEB Grupy Volkswagen to połączenie takich cech jak: bezpieczeństwo, przestronność, emocjonująca stylistyka oraz przyjemność z jazdy z poszanowaniem środowiska naturalnego. W zależności od wymagań klientów do wyboru będą trzy wielkości akumulatorów oraz pięć wariantów mocy. Ten w pełni elektryczny SUV będzie powstawał w głównej fabryce Skody w Mladá Boleslav.

