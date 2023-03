Valtteri Bottas zadomowił się w zespole Alfa Romeo już na dobre. Rozpoczął drugi rok współpracy z ekipą F1 prowadzoną przez Saubera. W tym roku będzie zasiadał nie tylko za kierownicą ich bolidu C49. Fin odebrał w minionych dniach swoją własną Alfę Romeo Giulia GTAm w salonie Stellantis & You w Turynie. Prezes Alfy Romeo Jean-Philippe Imparato i menedżer stajni F1 Cristiano Fiorio byli obecni przy tym momencie.

Alfa Romeo wprowadziła na rynek pojazd Giulia GTA i jeszcze gorętszy GTAm ponad dwa lata temu, aby uczcić historię Giulii GTA z 1965 roku.

To samochód oparty na modelu produkcyjnym Giulia Quadrifoglio. Dzięki szerokiemu zastosowaniu ultralekkich materiałów zredukowano wagę wersji GTA o około 100 kg w porównaniu do Giulii Quadrifoglio, a przy tym wyposażono ją w potężny silnik Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo o mocy wynoszącej 540 KM. Charakterystykę wydechu zmieniono stosując tytanowy układ Akrapovica. Producent podaje, że auto osiąga prędkość 100 km/h w 3,6s. Sauber Engineering stał za opracowaniem m.in. przedniego, aktywnego splittera.

Różnice pomiędzy GTA i GTAm są znaczące. Bottas stał się właścicielem gorętszego wariantu, który wyposażono w dwa fotele kubełkowe, sześciopunktowe pasy oraz w pałąk bezpieczeństwa w miejscu tylnej kanapy. W tej wersji oprócz wspomnianego, większego splittera, dodano także tylne skrzydło wykonane z włókna węglowego. Auto jest dopuszczone do ruchu publicznego.

- Niewątpliwie przez całe życie jestem pasjonatem motoryzacji. Przede wszystkim jednak kocham markę Alfa Romeo - mówił Bottas. - To dla mnie zaszczyt być ambasadorem marki, a teraz stać się klientem, właścicielem jednej z 500 Giulii GTA.

- Jest to samochód doskonały pod względem technicznym, stworzony we współpracy z Sauber Engineering, w którym wykorzystano doświadczenie i wiedzę techniczną zdobytą bezpośrednio w Formule 1, ale dla nas, pasjonatów samochodów i sportów motorowych, to coś o wiele więcej - dodał. - Wskrzesza jedną z legend sportów motorowych, Giulię GTA z 1965 roku, i doskonale uosabia DNA marki, zamiłowanie do sportów motorowych, przyjemność z jazdy oraz wyjątkowy i niepowtarzalny urok stylistyczny.

