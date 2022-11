Subaru Impreza tylko jako hatchback

Samochód został odsłonięty na tegorocznym LA Auto Show, co było nawiązaniem do premiery pierwszej generacji podczas wystawy w 1992 roku.

Nowa Impreza nadjeżdża w trzech odmianach: Base, Sport i RS. W wersji Base i Sport zastosowano 2,0-litrowy, czterocylindrowy silnik typu boxer, który generuje moc 152 KM i moment obrotowy 197 Nm. RS otrzymuje czterocylindrowygo, 2,5-litrowego boxera o mocy 182 KM i momencie obrotowym 241 Nm.

Wszystkie trzy wersje wyposażone są w skrzynię biegów CVT. Impreza nadal standardowo posiada napęd na wszystkie koła.

Szósta generacja będzie dostępna wyłącznie jako pięciodrzwiowy hatchback, podczas gdy w przypadku piątej generacji jest również czterodrzwiowy sedan.

Stylizacja zewnętrzna jest ewolucją obecnego wyglądu. Atrapa z przodu jest nieco większa, a reflektory mają ostrzejszy kształt. Rewizje z tyłu są bardziej zauważalne z tylnymi światłami w kształcie widełek, podobnymi do tych w Foresterze i odsłoniętymi rurami wydechowymi.

Mocno zmieniło się wnętrze. W kokpicie zastosowano 11,6-calowy ekran multimedialny zorientowany pionowo, obsługujący m.in. bezprzewodowe połączenie Apple Carplay i Android Auto.

Dla poprawienia wrażeń z jazdy, Impreza 2024 otrzymała przekładnię kierowniczą z modelu WRX. Producent zapewnia, że skutkuje to korzystniejszą reaktywnością i lepszymi odczuciami podczas skręcania.

Imprezę wyposażono w ulepszoną wersję systemu wspomagania kierowcy EyeSight, który ma teraz szersze pole widzenia, dzięki czemu np. pozwala rozpoznawać rowery i pieszych na skrzyżowaniach. Do takich funkcji, jak antykolizyjny asystent ominięcia przeszkody, asystent pasa ruchu, doszło ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu.

RS to sportowy dodatek do nowej linii Imprezy. Jego nazwa nawiązuje do modelu RS z 1998 roku. Ta wersja wyposażenia zyskała bardziej agresywny wygląd dzięki ciemnoszarym elementom wykończenia maskownicy, progów, osłon lusterek i 18-calowych felg. Reflektory LED i światła przeciwmgielne są standardem w tej klasie. Jeśli chodzi o wnętrze, fotele wykonano z czarnej tkaniny, z czerwonymi wstawkami. Wykończenie kokpitu to szary brąz i elementy symulujące włókno węglowe.

Impreza 2024 w Stanach Zjednoczonych trafi do salonów już najbliższej wiosny.

Galeria zdjęć: Subaru Impreza 2024

