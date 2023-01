Takiego BMW M3 jeszcze nie było

BMW M konsekwentnie poszerza swój asortyment o niezwykle atrakcyjne modele specjalne również w 2023 roku. Nowe BMW M3 CS uosabia jeszcze w bardziej intensywnej formie motorsportowy charakter cieszących się dużą popularnością samochodów o wysokich osiągach z klasy średniej segmentu premium.

Inteligentna lekka konstrukcja z wieloma komponentami z karbonu, większa moc silnika, zmodyfikowany układ jezdny, ekskluzywne elementy stylistyczne i wyposażenie zestawione pod kątem wyczynowej jazdy na torze wyścigowym łączą się tutaj z funkcjonalnością i przydatnością do codziennego użytkowania.

Podobnie jak model F80, on również jest sprzedawany tylko z automatyczną skrzynią biegów, ale jest kluczowa różnica. Nowe M3 CS posiada napęd xDrive (z możliwością wyboru RWD), podczas gdy jego poprzednik miał tylko RWD.

Napęd zapewnia specjalnie zmodyfikowana wersja wysokoobrotowego, trzylitrowego, 6-cylindrowego silnika rzędowego z technologią M TwinPower Turbo opracowanego do BMW M3 i BMW M4. Na jego bazie stworzono też jednostkę napędową BMW M4 GT3, które w sezonie 2022 było wystawiane w DTM. Tym razem moc silnika podniesiono do 550 KM, a maksymalny moment wynosi 650 Nm.

Oprócz dodatkowych 40 koni w porównaniu do M3 Competition xDrive, M3 CS traci około 34 kilogramów dzięki zastosowaniu plastiku wzmocnionego włóknem węglowym. Taki materiał użyto do wykonania maski, przedniego splittera, wlotów powietrza, osłon lusterek bocznych, tylnego dyfuzora i spojlera na pokrywie bagażnika. Z tego samego lekkiego, a zarazem wytrzymałego materiału zrobiono również dach, a także łopatki zmiany biegów we wnętrzu, gdzie konsola środkowa i listwy wykończeniowe to również CFRP. Dieta odchudzająca obejmuje także tytanowy tłumik końcowy oraz parę przednich foteli kubełkowych.

Dzięki dodatkowej mocy M3 CS przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,4 s, a od 0 do 200 km/h w 11,1 s. Pakiet M Driver, będący wyposażeniem standardowym, umożliwia temu szybkiemu sedanowi osiągnięcie prędkości maksymalnej 303 km/h ograniczonej elektronicznie.

Stylizacja jest kontrowersyjna i niekoniecznie mówimy tu o ogromnej parze bezramkowych atrap. Auto otrzymało efektowny lakier Signal Green. Ma żółte światła do jazdy dziennej, które nawiązują do M4 CSL, M5 CS i samochodów wyścigowych. Podobnie jak w hardkorowym coupe, kontur atrap jest wykończony na czerwono. Ponadto, odsłonięte fragmenty maski wykonane z włókna węglowego odzwierciedlają M4 CSL.

Klienci nie są skazani na ten zielony lakier, ponieważ BMW będzie również sprzedawać super sedana w metalicznych malowaniach Black Sapphire, Brooklyn Grey i Frozen Solid White.

Wnętrze nowego BMW M3 CS łączy kokpit samochodu sportowego pozwalający skupić się na jeździe i maksymalnych osiągach oraz zaawansowane rozwiązania cyfrowe i ekskluzywne elementy stylistyczne. Elektryczne i podgrzewane fotele przednie posiadają podświetlane logo „CS” oraz skórę Merino z czerwonymi akcentami. Do tego dochodzą jeszcze listwy progowe z emblematem „M3 CS”, kierownica obszyta Alcantarą i słynne kolory M zdobiące pasy bezpieczeństwa.

Mimo że jest to najbardziej wydajne M3 do tej pory, za karbonowo-ceramiczne hamulce trzeba dopłacić, a w standardzie są pływające tarcze do wyboru z czerwonymi lub czarnymi zaciskami hamulcowymi. Mierzące 275/35 ZR19 z przodu i 285/30 ZR20 z tyłu opony Michelin Pilot Sport Cup 2 są w fabrycznym wyposażeniu na kutych felgach dostępnych w kolorze matowej czerni lub złotego brązu.

BMW twierdzi, że M3 CS będzie produkowane w „ograniczonej liczbie”, ale nie ujawnia dokładnych danych. Przykładowo powstanie tysiąc sztuk M4 CSL. Sportowy sedan wejdzie do produkcji w fabryce w Monachium w marcu.

Galeria zdjęć: BMW M3 CS

