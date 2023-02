Toyota i Suzuki szykują razem samochód sportowy?

W połowie grudnia 2021 roku Toyota zaskoczyła wszystkich pokazując koncepcyjny samochód sportowy, z tylko elektrycznym układem napędowym. Dwuosobowe auto oznaczone emblematem Toyota Gazoo Racing zostało szybko określone przez entuzjastów marki jako duchowy następca MR2. Jak widać na oficjalnych zdjęciach, samochód miał zaskakująco duże wloty powietrza, krótkie zwisy, wiele elementów wykonanych z włókna węglowego i zdejmowany dach.

Od tamtej prezentacji producent nie wypowiadał się oficjalnie na temat stworzenia elektrycznego samochodu sportowego. Natomiast nowe wieści z Japonii wskazują, że firma nadal jest zainteresowana stworzeniem następcy MR2.

Magazyn Best Car donosi, że projekt małego coupe opracowywany jest obecnie przez Toyotę wspólnie z Suzuki i Daihatsu. Niedrogie auto ma być wyposażone w turbodoładowany silnik o pojemności jednego litra.

Jednostka ma wytwarzać prawie 120 koni mechanicznych i 200 niutonometrów momentu obrotowego. Uważa się, że napęd będzie wyposażony w „miękką hybrydę” która zapewni niewielki wzrost mocy i poprawi zużycie paliwa.

Podczas gdy spekulacje o parametrach silnika nie są imponujące, Best Car zaznaczył, że auto ma podobno ważyć zaledwie 1000 kilogramów. To czyni go tak samo lekkim jak bazowa Mazda MX-5 z 1,5-litrowym silnikiem, który ma 129 KM i 150 Nm. Będzie natomiast nieco większe niż Miata i MR2 trzeciej generacji.

Suzuki szykuje silnik, a zawieszenie zostanie zaadaptowane z Yarisa obecnej generacji. Stylistyka ma nawiązywać do Daihatsu Copen.

Nie jest jasne, na jakiej platformie zostanie zbudowany samochód, jeśli w ogóle powstanie. Jego sugerowana długość ma wynosić 4200 mm, szerokość 1220 mm, a rozstaw osi 2550 mm, a to zbliżone jest do rozmiarów GR86. Natomiast w kontekście ceny mówi się o przedziale 16,5 tys. a 21 tys. dolarów. Oczywiście ze strony Toyoty nie ma żadnego potwierdzenia tych doniesień.

