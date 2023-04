Tylko jedno takie Maserati

Podczas wydarzenia prezentowane będą trzy unikatowe egzemplarze GranTurismo z programu Maserati Fuoriserie – dwa rzeczywiste i jeden wirtualny. Obok nich wystąpi ekskluzywna edycja GranTurismo Launch Edition PrimaSerie 75th Anniversary, stworzona z okazji 75-lecia maszyn GT spod znaku trójzębu, która dodatkowo zaakcentuje doskonałość turystycznych samochodów sportowych Maserati.

GranTurismo One Off Luce to deklaracja innowacyjności i zrównoważonego rozwoju, która dosłownie odzwierciedla eksperymenty oraz nieustanne badania prowadzone przez Maserati. Powierzchowność tego wspaniałego interpretatora przyszłości definiuje chromatyczny, lustrzany monolit z laserowo wygrawerowanym wzorem. Efekt: kontury samochodu niemal wtapiają się w otoczenie. Wnętrze jest hymnem do przyszłości - do jego wykończenia posłużył materiał ECONYL®, czyli regenerowana nylonowa przędza. Połączenie estetycznej metamorfozy tapicerki, deski rozdzielczej i paneli z obróbką laserową zapewnia kabinie dodatkowy ładunek dynamizmu. Szeroko stosowana w modzie technika sitodruku posłużyła do uzyskania przezroczystego koloru, który uwydatnia grę świateł i podkreśla nowoczesny charakter samochodu.

GranTurismo One Off Prisma odnosi się do dziedzictwa nowego modelu - stanowi wyraz jego przeszłości, a zarazem demonstruje przyszłościową siłę Maserati. Nadwozie wyróżnia chromatyczne połączenie czternastu różnych kolorów. Dwa z nich wybiegają w przyszłość, a dwanaście pozostałych wywodzi się od najpopularniejszych modeli GranTurismo z przeszłości, takich jak charakterystyczny odcień Amaranto z Maserati A6 1500 z 1947 roku czy Oro Longchamps, którym rozbłyskiwało Maserati Khamsin z 1973 roku. To nie wszystko: karoserię niezwykłego egzemplarza GranTurismo zdobią detale składające się z ponad 8500 ręcznie malowanych liter, które układają się w nazwy samochodów Maserati, a zarazem formują drugi poziom odcieni i harmonizują całą powłokę kolorystyczną.

GranTurismo One Off Prisma i GranTurismo One Off Luce, są odpowiednio ze spalinowym silnikiem Nettuno V6 oraz w całkowicie elektrycznej wersji Folgore

Wersja Folgore to pierwszy elektryczny pojazd marki. Układ napędowy generuje 750 KM i 1350 Nm, napędzając coupe do 100 km/h w 2,7 sekundy na drodze do prędkości maksymalnej 320 km/h.

Natomiast Nettuno V6, to podwójnie turbodoładowany silnik o pojemności 3,0 litrów, który firma wprowadziła w modelu MC20. W podstawowej konfiguracji GranTurismo Modena osiąga moc 489 KM i 600 Nm, podczas gdy wartości wariantu Trofeo wynoszą 550 KM i 650 Nm. Trofeo może osiągnąć taką samą prędkość maksymalną jak Folgore, ale potrzebuje 3,5 sekundy, aby rozpędzić się do setki.

Na gości Tygodnia Designu (17-23 kwietnia) czeka też niepowtarzalny urok limitowanej edycji GranTurismo Launch Edition PrimaSerie 75th Anniversary. Dostępna w czterech unikalnych konfiguracjach, w sumie powstanie w liczbie 300 egzemplarzy – po 75 dla wersji z silnikiem spalinowym w kolorach Grigio Lamiera i Nero Cometa oraz 75 dla wersji elektrycznej Folgore w odcieniach Rame Folgore i Blu Inchiostro. Maserati wprowadzi również wersję cabrio w 2023 roku, także z napędem elektrycznym.

