Volkswagen Golf R z silnikiem o mocy 320 KM

Dwulitrowy silnik najmocniejszego Golfa osiąga maksymalną moc 235 kW (320 KM) i generuje maksymalny moment obrotowy o wartości 420 Nm, który seryjnie jest przekazywany na cztery koła.

Nowy Golf R, skonstruowany w oparciu o model ósmej generacji, to już piąta edycja topowej wersji najpopularniejszego Volkswagena w historii. 320-konny Golf R na przyspieszenie od 0 do do 100 km/h potrzebuje tylko 4,7 sekundy. Standardowo prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 250 km/h.

Nowy Golf R seryjnie jest wyposażony w opracowany wyłącznie na potrzeby tego modelu układ napędu na cztery koła – znany jako 4MOTION z R-Performance Torque Vectoring – ze zmiennym rozkładem momentu obrotowego między koła tylnej osi. Pozwala to znacznie zwiększyć zwinność Golfa R. Po raz pierwszy – za pośrednictwem systemu Vehicle Dynamics Manager (VDM) – napęd na cztery koła jest również połączony w sieć z innymi układami, jak elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (XDS) i amortyzatory o regulowanej charakterystyce tłumienia (DCC). Nowy Golf R, za sprawą integracji różnych systemów, oferuje znakomitą trakcję, neutralne zachowanie podczas jazdy oraz doskonałą precyzję prowadzenia i dużą zwinność. Dzięki temu przyjemność z jazdy jest na najwyższym poziomie.

Finałowy tuning układu jezdnego nowego Golfa R miał miejsce na legendarnej Północnej Pętli Nürburgringu. Efekt jest taki, że nowy Golf R – seryjnie wyposażony w 7-biegową przekładnię dwusprzęgłową – jest o 17 sekund szybszy na 21-kilometrowej Północnej Pętli Nürburgringu niż jego poprzednik.

