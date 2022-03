Wyjątkowa Toyota GR Supra GT4 50 Edition

Toyota GR Supra GT4 to profesjonalnie przygotowana wyścigówka w oparciu o model GR Supra. Samochód opracowany przez Toyota Gazoo Racing Europe w Kolonii zadebiutował w 2020 roku. Wyścigowa GR Supra szybko okazała się bardzo konkurencyjnym autem w seriach GT4 na całym świecie. Kierowcy wystartowali GR Suprą GT4 w ponad 250 wyścigach, odnieśli 36 zwycięstw w swojej klasie i aż 78 razy stawali na podium. Dobre osiągi, niezawodność, a także atrakcyjna cena i duże wsparcie ze strony TOYOTA GAZOO Racing Europe sprawiły, że w niespełna dwa lata do klientów trafiło aż 50 egzemplarzy tego auta. Z tej okazji powstanie limitowana do sześciu egzemplarzy wersja rocznicowa GR Supra GT4 50 Edition.

- Sprzedaż tylu aut w tak krótkim czasie jest sporym osiągnięciem. Było to możliwe dzięki ciężkiej pracy rodziny Toyota Gazoo Racing w Japonii, USA i Europie. Dziękujemy naszym klientom za zaufanie oraz pomoc w ulepszaniu tego auta. Wierzymy, że to doskonała okazja, by świętować i podzielić się wyjątkowymi egzemplarzami GR Supry GT4” – mówi Florian von Hasselbach z Toyota Gazoo Racing Europe.

Wyjątkowe wyposażenie GR Supry GT4 50 Edition

Dwie GR Supry GT4 50 Edition trafią do Azji, dwa auta przeznaczono na rynek amerykański, a dwa zostaną w Europie. Rocznicowe samochody wyróżniają się czerwonym lakierem (standardowo GR Supra GT4 jest biała), a także zarezerwowanymi dla tego modelu oznaczeniami “50 Edition”. Specjalne naklejki w złotym kolorze rozmieszczono na przednich błotnikach przed drzwiami oraz na dachu. Nabywcy otrzymają też specjalną czarną plandekę, którą można przykryć auto.

Rocznicowych akcentów nie zabraknie także we wnętrzu. Pokrętło do obsługi systemu ma emblemat “50 Edition”, to samo oznaczenie jest także na desce rozdzielczej po stronie pasażera. GR Supra GT4 50 Edition ma także standardowo zamontowany fotel pasażera, dzięki czemu kierowca może zabrać na tor jeszcze jedną osobę. Na oparciach nowych, kubełkowych foteli umieszczono logotyp GR Supry.

Zbudowana w oparciu o drogową GR Suprę

GR Supra GT4 50 Edition ma takie same osiągi i parametry techniczne jak standardowa GR Supra GT4. Pochodzący z seryjnej GR Supry trzylitrowy, sześciocylindrowy rzędowy silnik z pojedynczą turbiną typu Twin-Scroll ma wyjściowo 430 KM mocy. Auto wyposażone jest też w siedmiobiegową, sportową automatyczną skrzynię biegów z łopatkami przy kierownicy do zmiany przełożeń, mechanizm różnicowy tylnej osi o ograniczonym poślizgu oraz sportowe zawieszenie i układ wydechowy, a elementy aerodynamiczne wykonano z kompozytów włókien naturalnych – wszystko po to, by prowadzenie na torze było jak najlepsze.

Tak jak w drogowej wersji GR Supry, przednie zawieszenie to kolumny MacPhersona, z tyłu zastosowano zawieszenie wielowahaczowe, a na obu osiach są sprężyny KW. Układ hamulcowy został wzmocniony poprzez zastosowanie wyścigowych zacisków, z sześcioma tłoczkami z przodu oraz czterema z tyłu. Samochód ma też pełne wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa – klatkę bezpieczeństwa opartą na lekkim stalowym nadwoziu oraz wyścigowy fotel zgodny ze standardami FIA z sześciopunktowymi pasami.