XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników - odliczanie do finałów

Mistrzostwa Mechaników to niezwykłe przedsięwzięcie stawiające na rozwój i edukowanie młodych mechaników oraz zawodowców. W tym roku ma miejsce XII edycja tego edukacyjno-społecznego projektu, który od lat angażuje się we wspieranie uczniów szkół technicznych i zawodowych. Dzięki Akademii Młodego Mechanika takie wsparcie może trwać przez cały rok, między innymi poprzez organizowanie szkoleń i spotkań, na których Partnerzy wydarzenia dzielą się ekspercką wiedzą. Najważniejszym punktem są jednak finały Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników. To właśnie wtedy, na targach motoryzacyjnych Poznań Motor Show, uczestnicy biorą udział w konkurencjach pod okiem organizatorów, Partnerów wydarzenia oraz gwiazd polskiej motoryzacji. Rok temu na takie wsparcie mogli liczyć m.in ze strony Kuby Przygońskiego i Bartosza Zmarzlika.

Coraz mniej czasu pozostało do rozpoczęcia finałów XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników. Na uczestników czeka moc wiedzy i atrakcji.

Gorąca atmosfera, duch motoryzacji, moc pozytywnej energii, ogrom wiedzy eksperckiej, a także wydarzeń towarzyszących i atrakcji – to wszystko czeka na uczestników i publiczność Poznań Motor Show – największych targów motoryzacyjnych w Polsce, podczas których odbędą się finały XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników. Młodzi i zawodowi mechanicy, partnerzy Mistrzostw i goście specjalni spotkają się w Poznaniu w dniach 30 marca – 2 kwietnia 2023 r.

Za nami półfinały, w których uczestniczyło ponad 10 tys. uczniów szkół średnich z całej Polski. Przed nami najbardziej wyczekiwany i gorący moment Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników – finałowe rozgrywki i konkurencje praktyczne, profesjonalna edukacja, ale i dobra zabawa.

- To będzie wyjątkowa edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników. W tym roku dołączyli do nas nowi partnerzy, którzy przygotowali zupełnie nowe konkurencje i niespodzianki. Pojawia się wiele nowych zagadnień w edukacji skierowanej do młodych mechaników, pokażemy im nowe możliwości, będziemy motywować do nowych aktywności i rozwoju - zapowiada Adrian Dekowski, prezes V8 Team, współorganizator Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników.

Kategorie XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników

XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników odbywają się w 7. kategoriach zaplanowanych na poszczególne dni Mistrzostw:

• Młody Mechanik, Elektromobilni – czwartek, 30 marca 2023 r.

• Młody Mechanik Maszyn Rolniczych, Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych, Młody Lakiernik – piątek, 31 marca 2023 r.

• Mechanik Zawodowy, Młody Mechanik Motocyklowy – sobota, 1 kwietnia 2023 r.

Uczestnicy Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników spotkają się w hali nr 7 Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie codziennie od godz. 10 będą walczyli o tytuł najlepszego mechanika w swojej kategorii podczas konkurencji praktycznych przygotowanych przez Partnerów XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników.

W ramach kategorii Elektromobilni organizatorzy Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników rozpoczynają jako pierwsi budowanie świadomości wodorowej u podstaw wśród 1260 szkół zawodowych i technicznych w całej Polsce.

Partnerzy XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników

Partnerem strategicznym Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników jest PLATINUM ORLEN OIL. Na okazałym stanowisku, które marka przygotowuje na finały, nie zabraknie fachowej edukacji i dodatkowych atrakcji. Eksperci PLATINUM ORLEN OIL podzielą się z uczestnikami Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników fachową wiedzą w zakresie środków smarowych i płynów eksploatacyjnych dla motoryzacji.

Młodych i zawodowych mechaników będą zagrzewać do walki Ambasadorowie marki PLATINUM ORLEN OIL: Robert Kubica, Kuba Przygoński, Bartosz Zmarzlik, Miko Marczyk i po raz pierwszy w tym roku Kajetan Kajetanowicz, najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy.

- Z przyjemnością angażujemy się w kolejną edycję Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników i możemy obiecać, że nasi eksperci nie będą się ograniczać wyłącznie do sprawdzania wiedzy uczestników, ale odpowiedzą na wszystkie nurtujące ich wątpliwości i pytania. Szykujemy wiele niespodzianek i nowości. O tym młodzi i zawodowi mechanicy przekonają się już na miejscu w Poznaniu- mówi Anita Kaperek-Wierciak, Dyrektor Działu Marketingu ORLEN OIL

Mechaników w walce o podium będzie wspierał także Grzegorz Duda, Główny Ambasador i współtwórca Akademii Młodego Mechanika, wielokrotny mistrz w rajdach oraz gospodarz programów „Garaż Dudy” i „101 napraw” w TVN Turbo.

- Kochani, czekamy na Was w Poznaniu. Jak zawsze gwarantujemy Wam potężną dawkę wiedzy, możliwość praktycznej nauki zawodu, nie zapominamy przy tym o dobrej zabawie. Moc motoryzacji, Wasza pozytywna energia i motywacja do zdobywania wiedzy dają wiarę, że nasze samochody trafią w profesjonalne ręce -zachęca Grzegorz Duda.

W organizację XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników angażuje się także ZF Aftermarket.

- Oferta ZF Aftermarket jest bardzo szeroka i różnorodna, pokrywa większość rynku motoryzacyjnego w kategoriach produktów, jakie oferujemy. Z przyjemnością podzielimy się naszą wiedzą z młodymi i zawodowymi mechanikami - mówi Monika Chomicka, Regional Marketing Manager w ZF Aftermarket.

Konkurencje dla młodych i zawodowych mechaników przygotowuje także FILTRON.

- Szczególnie zależy nam na edukacji i przygotowaniu do zawodu młodych mechaników. Współpracujemy ze szkołami i angażujemy się w organizację szkoleń. W świecie filtrów nie brakuje nowości i innowacyjnych technologii, a wiedzą o nich chcemy się podzielić z uczestnikami Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników - mówi Paweł Grześkowiak, Brand Manager marki FILTRON.

Z kolei wiedzą o akumulatorach samochodowych podzieli się należąca do firmy Clarios marka VARTA.

- Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników to wspaniała inicjatywa, która idealnie wpisuje się w strategię marki VARTA. Przykładamy wielką wagę do edukacji mechaników. Jest nam niezmiernie miło, że już kolejny rok będziemy wprowadzać młodych mechaników w tajniki prawidłowej pracy z akumulatorami, przygotowując ich do pracy w zawodzie - mówi Magdalena Broszkiewicz Marketing Manager Clarios Poland, właściciela marki VARTA.

Od 2023 roku na Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników powraca kategoria Młody Lakiernik. Patronuje jej firma Axalta Coating Systems i jej marka Standox.

Partnerem merytorycznym XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników jest Autos – dystrybutor części zamiennych do pojazdów ciężarowych.

Podczas finałów XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników główny akcent to aktywne przyjęcie pojazdu do serwisu. Profesjonalne urządzenia warsztatowe do tej części konkurencji dostarczy PHU SZCZEPAN ze swoją marką REDATS.

W organizację XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników włączają się także firmy: ANWIL, Grupa TOPEX z marką NEO TOOLS, Integra Software, John Deere, Grupa DBK, Yanosik, Anest Iwata, Mirka, TEXA, STAG Autogas Systems, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności, Auto-Test, Centrum Modelowania Przestrzennego, Yamaha i EVB.

Partnerem edukacyjnym XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników jest VULCAN, a o wsparcie technologiczne dba nowy Partner Edukacyjno-Technologiczny – Predator Gaming.

Uczestnicy XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników otrzymają Odznakę+, którą wydaje Instytut Badań Edukacyjnych.

Akcje specjalne XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników

Nieodłącznym punktem Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników są akcje specjalne. Dla ich uczestników to niepowtarzalna okazja, bo poszerzyć wiadomości z różnych obszarów motoryzacji i przygotować się do udziału w finałach. Wystarczy zalogować się na swoje konto w Akademii Młodego Mechanika, gdzie dostępne są materiały edukacyjne przygotowane przez Partnerów Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników. Dodatkowo, zdobyte wiadomości można sprawdzić rozwiązując testy. Warto to zrobić – najlepsi otrzymają tzw. zieloną kartę – możliwość udziału w finałach bez względu na wynik eliminacji.

Akcje specjalne XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników:

• PLATINUM CARD marki PLATINUM ORLEN OIL

• „Akcji Filtracja” marki FILTRON

• „Skrzynia wiedzy” ZF Aftermarket

• Naładuj się wiedzą” marki VARTA

• „Zielona Karta” John Deere

• „Nawozimy z klasą’ firmy ANWIL

• „Moje NEO TOOLS” Grupy TOPEX

• …. Integry Software

• „Zaangażowani w części” firmy Autos

• Akcja Wodór

• „Gaz na wiedzę” firmy STAG Autogas Systems

Organizatorami Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników są V8 Team, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Fundacja Akademia Młodego Mechanika, zrzeszająca ekspertów, przedstawicieli organizacji branżowych i firm współpracujących na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promujących rozwój edukacji technicznej.

Szczególnie cenne, świadczące o randze Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników są patronaty honorowe: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wiceprezesa Rady Ministrów Henryka Kowalczyka, Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego z Prezesem Jakubem Farysiem, Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, Związku Dealerów Samochodów, Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych oraz szeregu instytucji rządowych i branżowych.

Śledź z nami relację z Mistrzostw Mechaników.