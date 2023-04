Kiedy Aston Martin przedstawił DBS 770 Ultimate w styczniu, zapowiedział również że powstanie kabriolet, ale wówczas pokazał tylko coupe.

Teraz luksusowa marka z Gaydon wypełnia tę lukę prezentując model nazywany Volante, z nieograniczoną przestrzenią nad głową.

Jest to rzadszy z dwóch stylów nadwozia, ponieważ wyprodukowanych zostanie tylko 199 sztuk, podczas gdy model ze stałym dachem powstanie w liczbie 300 egzemplarzy.

Zachwytów nad oszałamiającym wyglądem auta nie ma końca, ale to również najpotężniejszy samochód drogowy Astona Martina w historii. Wykorzystuje on ulepszony 5,2-litrowy silnik V12 o mocy 770 KM (stąd nazwa), co przekłada się na 759 koni mechanicznych. Bestia z podwójnym turbodoładowaniem dostarcza ogromny moment obrotowy 900 niutonometrów.

Jednostka współpracuje z ośmiobiegową, automatyczną skrzynią biegów z szybszą kalibracją, wysyłając moc na tylną oś. Auto do setki rozpędza się w 3,6s. Poprawiono układ kierowniczy, sztywność skrętną i amortyzatory adaptacyjne.

Mimo, że jest już wyprzedany, Aston Martin zadał sobie trud uruchomienia konfiguratora z mnóstwem kolorów do wyboru zarówno karoserii, jak i kabiny. Samochody z edycji specjalnych rzadko są konfigurowalne, ale ten ma opcje wahające się od chromowanych lub czarnych wykończeń do pakietu z włókna węglowego. Ponadto DBS 770 Ultimate Volante może być wyposażony w czteroczęściowy skórzany zestaw bagażowy.

Wszystkie coupe i kabriolety jeżdżą na 21-calowych felgach o skomplikowanym, wieloramiennym wzorze, zaczerpniętym ze stopów montowanych w modelu Valkyrie i Victor. Koła dostępne są w kolorze srebrnym satynowym lub czarnym satynowym, przy czym te ostatnie są również oferowane z wykończeniem diamentowym. Aston Martin wyposażył auto w opony Pirelli P Zero o wymiarach 265/35 R21 z przodu i 305/30 R21 z tyłu.

Produkcja już się rozpoczęła, a pierwsze dostawy do klientów zaplanowano na trzeci kwartał 2023 roku.