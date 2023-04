Znamy najlepszych mechaników w Polsce

Blisko 10,5 tys. półfinalistów - zawodowych i młodych mechaników wraz z opiekunami - to bilans tegorocznych Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników, których finały odbyły się w dniach 30 marca-2 kwietnia 2023, podczas Poznań Motor Show w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Finałowa rozgrywka przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów.

Eksplozja pozytywnej energii, ogromna motywacja do zdobywania wiedzy, zdrowa rywalizacja, radość ze zwycięstwa i potężna dawka profesjonalnej edukacji zagrzewały do działania uczestników i partnerów XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników.

- Miesiące przygotowań, praca całego zespołu V8 Team, naszych Partnerów, Grzegorza Dudy - Ambasadora i współtwórcy Akademii Młodego Mechanika, ogromnie zaangażowanie uczniów i ich opiekunów zaowocowało kolejną, wyjątkową edycją Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników. Mamy kolejne plany, chcemy się rozwijać i ulepszać pewne rozwiązania, by w przyszłym roku zaskoczyć nowościami. A teraz dziękuję wszystkim, bez których tego projektu nie udałoby się zrealizować na taką skalę - podsumował Adrian Dekowski, prezes V8 Team, współorganizator edukacji zagrzewały do działania uczestników i partnerów XII Ogólnopolskich.

- Dołączam się do podziękowań dla naszych Partnerów, uczniów, ich opiekunów i Ciebie Adrianie. Z roku na rok Mistrzostwa osiągają coraz wyższy poziom, wiedza uczestników pozytywnie nas zaskakuje, a ich pozytywna energia i pasja do motoryzacji motywują, by z roku na rok kolejne edycje Mistrzostw były organizowane z jeszcze większym rozmachem - powiedział Grzegorz Duda, Główny Ambasador i współtwórca Akademii Młodego Mechanika, wielokrotny mistrz w rajdach oraz gospodarz programów „Garaż Dudy” i „101 napraw” w TVN Turbo.

XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników odbywały się w 7. Kategoriach:

- Młody Mechanik, Elektromobilni - czwartek, 30 marca

- Młody Mechanik Maszyn Rolniczych, Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych, Młody Lakiernik - piątek, 31 marca

- Mechanik Zawodowy, Młody Mechanik Motocyklowy - sobota, 1 kwietnia

Uczestnicy Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników spotkali się w hali nr 7 Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie walczyli o tytuł najlepszego mechanika w swojej kategorii podczas konkurencji praktycznych przygotowanych przez Partnerów XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników.

Partnerem strategicznym Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników jest PLATINUM ORLEN OIL.

- Gratuluję Wam, że tutaj jesteście - bo, to już jest wielka wygrana. Życzę, aby udało Wam się dzisiaj zdobyć główne nagrody, ale postarajcie się również wykorzystać ten czas dla siebie, skorzystajcie z wiedzy technologicznej naszych ekspertów i ambasadorów, żeby umiejętności, które tu zdobędziecie zaowocowały i były Waszą wartością w życiu zawodowym. Na rynku jest wielu mechaników, ale o dobrych bardzo trudno. Wierzę, że to Wy będziecie świetnymi fachowcami, bo w Waszych rękach leży nasze bezpieczeństwo - mówiła Anita Wierciak-Kaperek Dyrektor Biura Marketingu ORLEN OIL.

Młodym i zawodowym mechanikom kibicowali Ambasadorowie marki PLATINUM ORLEN OIL: Kuba Przygoński, Miko Marczyk i po raz pierwszy w tym roku Kajetan Kajetanowicz, najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy. Wyjątkową atrakcją były bezpośrednie spotkania, rozmowy i konkurencje przygotowane przez mistrzów motorosportu, a także ich rajdówki eksponowane na okazałym stoisku marki.

- Dziś występuję w roli profesora. Bardzo się cieszę, że mogę się tu z Wami spotkać. A czeka na Was wyjątkowa nagroda – najlepszy uczestnik mojej konkurencji usiądzie na fotelu obok mnie i posmakuje ducha sportowej jazdy - mówił Miko Marczyk.

Kuba Przygoński także przygotował nagrodę specjalną: - To staż w moim garażu, wyjątkowa możliwość sprawdzenia na czym polega praca mechanika w zespole rajdowym.

Kajetan Kajetanowicz zachęcał młodych ludzi do wyboru właśnie takiej ścieżki kariery.

- W motorsporcie bardzo potrzebujemy dobrych mechaników. To praca pełna wyzwań, trudna, ale jednocześnie dająca adrenalinę. Warto spróbować - mówił Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy.

- Z ogromną radością wspieramy kolejną edycję XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników, a nasze zaangażowanie zdecydowanie wykracza poza same finały. To także pokazowe lekcje praktyczne w szkołach, szkolenia produktowe oraz materiały edukacyjne przygotowywane w różnych formach przez naszych ekspertów. Z przyjemnością gościmy młodzież w naszych zakładach, gdzie można bezpośrednio prześledzić proces tworzenia naszych produktów - mówił Marcin Strojny, Członek Zarządy ds. Handlowych ORLEN OIL.

W przygotowanie konkurencji praktycznych zaangażowani byli Partnerzy Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników a wśród nich m.in. ZF Aftermarket, VARTA. ANWIL, Grupa TOPEX z marką NEO TOOLS, Integra Software, John Deere, Grupa DBK, Yanosik, Axalta z marka Standox, Anest Iwata, Mirka, TEXA, STAG Autogas Systems, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności, Auto-Test, Centrum Modelowania Przestrzennego, Yamaha i EVB. Część firm zdecydowała się na dłuższą, trzyletnią współpracę z Ogólnopolskimi Mistrzostwami Mechaników.

Młody Mechanik i Elektromobilni

Pierwszy dzień XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników należał do młodych mechaników samochodów osobowych i młodych mechaników pojazdów elektrycznych. W tych kategoriach konkurencje praktyczne przygotowali m.in. ZF Aftermarket, VARTA, Grupa DBK, EVB.

- Z przyjemnością bierzemy udział w przedsięwzięciach, których celem jest kształcenie młodych kadr. Wspieramy takie inicjatywy, bo to inwestycja w przyszłość. Dostosowujemy nasze konkurencje do koncepcji projektu, jakim są Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników. W tym roku zaangażowaliśmy się przygotowanie zadań dla czterech kategorii - młodego mechanika. Elektromobilnych, młodego mechanika pojazdów ciężarowych i mechanika zawodowego. Nasi eksperci z radością dzielą się swoją wiedzą, nie ograniczamy się wyłącznie do weryfikacji wiedzy uczestników - powiedział Michał Głażewski, kierownik zespołu szkoleniowego ZF Aftermarket.

- Pasja, z jaką młodzi ludzie wykonują zadania praktyczne i ich chęć zdobywania wiedzy motywują także nas do działania, do ulepszania naszej oferty szkoleniowej i konkurencji, które co roku przygotowujemy na Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników - dodała Monika Chomicka Head of Field Marketing Poland/Nordics/Baltics w ZF Aftermarket.

W przygotowanie konkurencji w obu tych kategoriach zaangażowała się firma Clarios, właściciel marki VARTA. Odpowiedni dobór akumulatora do pojazdu, różnice w technologiach baterii do poszczególnych typów pojazdów to tylko część zadań dla uczestników.

- Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników doskonale wpisują się w strategię marki VARTA. Naszym celem jest edukacja młodych i zawodowych mechaników w zakresie doboru akumulatorów, nowych technologii, serwisowania i recyklingu baterii. Współpracujemy w tym zakresie z warsztatami samochodowymi. Z przyjemnością zdecydowaliśmy się na dłuższą, trzyletnią współpracę z organizatorami Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników - powiedziała Magdalena Broszkiewicz, Marketing Manager Clarios Poland, właściciela marki VARTA.

W tajniki wiedzy o filtrach wprowadzała uczestników marka FILTRON. Do wykonania zadań dla młodych mechaników posłużył model silnika, a zadanie polegało na wymianie filtra.

- Jesteśmy pod wielkim wrażeniem wiedzy młodych ludzi, ich pasji i motywacji do zdobywania wiedzy. Z pewnością wyrosną z nich profesjonalni mechanicy z szeroką wiedzą dotyczącą filtracji w motoryzacji – podsumował Paweł Grześkowiak menedżer marki FILTRON.

Fachowej wiedzy nie brakowało na stanowisku Grupy TOPEX i jej marki NEO TOOLS. Tu punktowany był odpowiedni dobór narzędzi, bezpieczeństwo pracy i dokładność.

- W szkołach brakuje wiedzy dotyczącej wykorzystania narzędzi w pracy mechanika samochodowego, a jest to bardzo istotny element. Nawet najlepszy mechanik bez odpowiednich narzędzi nie wykona naprawy skutecznie i bezpiecznie. Bez profesjonalnej wiedzy jest to niemożliwe biorąc pod uwagę zaawansowanie techniczne narzędzi, które obecnie są dedykowane do wykonania konkretnej czynności – przekazał Witold Penczek Grupa TOPEX.

Młodzi mechanicy elektromobilności otrzymali zadanie naładowanie samochodu elektrycznego Tesla 3 na stanowisku firmy EVB.

- Przygotowaliśmy prezentację naszych produktów. Pokazujemy m.in. najmocniejszą aktualnie na rynku w Polsce stacje szybkiego ładowania o mocy 480 kw, a dla młodych mechaników przygotowaliśmy ciekawą konkurencję na samochodzie elektrycznym Tesla model 3 – mówił Piotr Szymczak strategiczny partner EVB Group.

Młody Mechanik Maszyn Rolniczych, Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych, Młody Lakiernik

Młodzi mechanicy pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych sprawdzali swoją wiedzę m.in. a stanowiskach Grupy DBK, firmy John Deere i Autos. Ich eksperci nie ograniczali się do sprawdzania wiedzy uczestników. Zadbali także o ich edukację, a dodatkowo była to dla nich okazja do poszukiwań potencjalnych pracowników.

- Branża motoryzacyjna boryka się z brakiem fachowych, wykfalifikowanych pracowników. Brakuje nie tylko mechaników samochodowych, ale także profesjonalnych doradców klienta w oddziałach dystrybutorów części zamiennych czy w działach handlowych Rynek otwiera wiele możliwości rozwoju także dla mechaników, a ich praca nie musi ograniczać się do serwisowania pojazdów – przekonywała Paulina Ciorkowska-Magdziak, zastępca kierownika marketingu firmy Autos, partnera merytorycznego wydarzenia.

Działania firmy Autos wspierał zespół rajdowy Kamena Rally Team/ORLEN Team. Do podjęcia pracy w swoich oddziałach zachęcali także przedstawiciele firmy John Deere.

- Czekamy na młodych mechaników. W naszych sieciach dealerskich są oni bardzo cennymi pracownikami, a ich wiedza techniczna jest niezwykle potrzebna” – mówił Bartosz Białas, Dyrektor Marketingu John Deere Polska.

Sieć serwisowa Grupy DBK to z kolei doskonałe miejsce dla młodych mechaników, którzy chcą związać swoją przyszłość z branżą ciężarową.

- Z ogromną radością szkolimy młodych ludzi w naszych serwisach. Podchodzimy do tego bardzo profesjonalnie. Młody człowiek nie jest pozostawiony sam sobie, ma opiekuna w postaci doświadczonego mechanika. Staramy się po stażu zatrzymać go u nas oferując m.in. dalsze możliwości doskonalenia zawodowego – wyjaśniła Anna Kolecko, Starszy Specjalista ds. Komunikacji i PR w Grupie DBK.

Głównym Partnerem kategorii Młody Lakiernik była Axalta i jej marka Standox, która wraz z ekspertami firm Anest Iwata i Mirka przygotowała sześć konkurencji dotyczących m.in. odpowiedniego doboru lakieru i montażu pistoletu lakierniczego.

- Chcemy zarazić młodych ludzi pasją do lakiernictwa. W szkołach z ta branżą mają w większości kontakt teoretyczny, ale widzimy w nich duży potencjał. Branża lakiernicza potrzebuje świeżej krwi. Nie spotkałem się w Polsce z warsztatem, który nie cierpiałby na niedobór kadry lakierniczej - przekazała firma Axalta.

Mechanik Zawodowy i Młody Mechanik Motocykli

Ostatni dzień XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników należał do zawodowców i młodych miłośników jednośladów. Na zawodowych mechaników czekały konkurencje przygotowane przez większość partnerów Mistrzostw, a młodzi mechanicy motocyklowi sprawdzali swoją wiedzę m.in. na stanowisku firmy Yamaha, gdzie czekały na nich pytania teoretyczne i zadania związane z kontrolą stanu technicznego pojazdu. Yamaha od lat współpracuje ze szkołami i szkoli młodych mechaników.

- Mechnicy motocyklowi są bardzo poszukiwani. Stąd nasza współpraca ze szkołami, staramy się zachęcić młodych ludzi do wyboru tego kierunku, ale liczba mechaników serwisujących jednoślady jest wciąż niewystarczająca - mówił Piotr Piszcz z firmy Yamaha.

Konkurencje w tej kategorii przygotowały także firmy TEX, Integra Software i 3M Racing.

Aktywne przyjęcie do serwisu i druk 3D

Aktywne przyjęcie do serwisu to motyw przewodni XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników. Kwestia przestrzegania określonych procedur w tym zakresie była obecna niemal w każdej konkurencji praktycznej rozgrywanej podczas finałów dzięki zaangażowaniu takich firm jak m.in. Integra Software, Motoearsztat.pl i Yanosik. W zakresie aktywnego przyjęcia do warsztatu urządzenia dostarczył partner wydarzenia – P.H.U. Szczepan z marką Redats.

Nowością w tegorocznej edycji Mistrzostw były konkurencje związane z wykorzystaniem druku 3D w motoryzacji przygotowane przez Centrum Modelowania Przestrzennego i firmę 3D Phoenix.

- Technologia druku 3D umożliwia m.in. wytwarzanie części zamiennych. Dodatkowo daje możliwość produkcji prototypów urządzeń, projektów lub maszyn w celu sprawdzenia ich funkcjonalności i wyglądu. Z kolei dzięki CNC, czyli numerycznie sterowanej obróbce przedmiotów, możemy szybko, precyzyjnie i seryjnie wytwarzać różnorodne kształty. Drukarka CNC zastępuje w pewnym sensie urządzenia takie jak np. frezarka. Za pomocą tego typu drukarek można wydrukować praktycznie każdy model i poddawać go dowolnej obróbce - wyjaśnił Tomasz Wróblewski Centrum Modelowania Przestrzennego.

Organizatorami Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników są V8 Team, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Fundacja Akademia Młodego Mechanika, zrzeszająca ekspertów, przedstawicieli organizacji branżowych i firm współpracujących na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promujących rozwój edukacji technicznej.

Szczególnie cenne, świadczące o randze Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników są patronaty honorowe: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wiceprezesa Rady Ministrów Henryka Kowalczyka, Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego z Prezesem Jakubem Farysiem, Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, Związku Dealerów Samochodów, Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych oraz szeregu instytucji rządowych i branżowych. O wsparcie technologiczne XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników zadbał Partner Edukacyjno-Technologiczny – Predator Gaming. Partnerem edukacyjnym jest firma VULCAN - lider na rynku oprogramowania dla oświaty.

Video: Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 2023 - Podsumowanie

Publikacja przygotowania przy współpracy z PLATINUM ORLEN OIL