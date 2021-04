Avalon Extreme Racing rozpoczyna sezon

Zespół po raz pierwszy wyruszy poza granice Polski, gdzie powalczy o najlepsze czasy okrążeń na największych i najszybszych torach we Włoszech, Niemczech i Holandii. Za sterami Hooligana (Hyundai i20 WRC Proto, jedynego auta wyścigowego prowadzonego za pomocą 2 joysticków) usiądzie Sebastian Luty – uznany kierowca startujący w formule Time Attack, a przy tym prawdopodobnie jedyny sparaliżowany w 95% kierowca wyścigowy na świecie.

Na prawym fotelu zasiądzie Maciej Manejkowski - zawodnik polskiej sceny Rallycross, v-ce Mistrz Polski w tej formule w roku 2020. Zespół Avalon Extreme Racing wystartuje również w Mistrzostwach Polski Rallycross, gdzie Manejkowski powalczy o tytuł mistrza. Plany przewidują również udział w innych imprezach i treningach w Polsce.

- To bardzo trudny i ambitny sezon - powiedział Sebastian Luty. - Czeka nas aż 7 wyjazdów do Włoch, Niemiec i Holandii. Będziemy się ścigać w formule Time Attack z najlepszymi zawodnikami w Europie na kultowych torach znanych m.in. z Formuły 1. Lubimy wysokie poprzeczki, ale żeby ochłodzić emocje traktujemy ten sezon jednak przygotowawczo. W przyszłości planujemy startować na całym świecie i jest to bardzo dobry, zapoznawczy krok. Już nie mogę się doczekać pierwszego startu.

Starty we Włoszech odbędą się na torach Monaza, Misano, Imola w ramach serii Time Attack Italia oraz na torach Nürburgring, Lausitzring i Hockenheimring w ramach GTA Masters (German Time Attack). Sebastian Luty wystartuje w klasie PRO2000 nowym „bolidem” Hyundai i20 WRC Proto „HOOLIGAN”. Jest to lekka konstrukcja o mocy 500 KM.

- Dobrze się czujemy w formule Time Attack – dodał Luty. - Regulaminy techniczne dla samochodów są bardzo otwarte więc samochody są bardzo rożne i mocno zmodyfikowane co sprawia, że Time Attack jest ciekawy. Ważne rzeczy to waga, aerodynamika, przyczepność i moc. Co roku jest dużo nowych, ciekawych rozwiązań. To sezon zapoznawczy także z pokorą traktujemy go jako naukę.

Mistrzostwa Polski Rallycross

W Mistrzostwach Polski Rallycross Maciej Manejkowski, dla odmiany za kierownicą, zawalczy o I miejsce i tytuł Mistrza Polski w klasie Super Car Light. To będzie już trzeci sezon tego zawodnika w Mistrzostwach Polski Rallycross. W tym roku Manejkowski wystartuje nowym samochodem, zaprojektowanym i budowanym od podstaw Fordem Fiesta Proto RX. W samochodzie zastosowano wiele nowatorskich rozwiązań, które według zespołu pomogą sięgnąć po zwycięstwo w sezonie 2021, ale również umożliwią w przyszłości rywalizację w wyższej klasie Super Car.

- Auto projektujemy i budujemy od zera. Jest to duże wyzwanie dla całego zespołu. Łączę z tym samochodem ogromne nadzieje. Będzie krótszy, lżejszy i z zupełnie innym rozkładem masy niż Lancer EVO X, którym do tej pory startowałem. Z dumą zaprezentuję je w sezonie 2021 - powiedział Maciej Manejkowski.

