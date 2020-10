Decydująca rozgrywka przed Przygońskim

W najmocniejszej klasie SuperCars Kuba Przygoński powalczy o mistrzowski tytuł ze Zbigniewem Staniszewskim.

Przygoński w tym sezonie oprócz startów w rajdach cross-country oraz w Driftingowych Mistrzostwach Polski, postanowił sprawdzić się w zupełnie nowej dla siebie dyscyplinie, jaką jest rallycross.

- Zbliża się koniec sezonu rallycrossowego, który jest dla mnie kompletnie nowym wyzwaniem. Wydaje mi się, że w debiucie całkowicie nowej dyscypliny dobrze to wyszło i tak naprawdę od razu byłem konkurencyjnym zawodnikiem - powiedział Przygoński. - W tej chwili jesteśmy przed ostatnią rundą, jestem na drugim miejscu, także walka o mistrzostwo Polski trwa.

- O wszystkim zadecydują te ostatnie zawody w Słomczynie - dodał. - Liczę na to, że nie popełnimy żadnego błędu i będzie to dobry start, a samochód będzie wykonywał moje polecenia i będziemy mocno atakowali. Do samego końca czeka mnie walka ze Zbyszkiem Staniszewskim i Marcinem Wicikiem, także tutaj wszystko może się zdarzyć.