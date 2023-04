Dużo walki w Słomczynie

Do pierwszej rundy mistrzostw Polski i pucharu Polski 2023 przystąpiło ponad 70 kierowców. Areną zmagał był Autodrom Słomczyn, który w tym roku będzie w sumie gościł trzy odsłony obydwóch czempionatów.

W sobotnim harmonogramie znalazły się trzy tury biegów kwalifikacyjnych. Czwartą przeprowadzono w niedzielne przedpołudnie, po której przyszedł czas na półfinały oraz finały. Zawody odbyły się w chłodnych, pochmurnych i chwilami deszczowych warunkach, przy czym trakcie decydujących rozgrywek aura pogorszyła się już zdecydowanie i nad torem położonym pod Grójcem mocno popadało.

W najmocniejszej stawce SuperCars nie było niespodzianek i Zbigniew Staniszewski obronę tytułu zaczął od triumfu. Na drugim i trzecim stopniu podium stanęli Łukasz Tyszkiewicz i Wojciech Złotnicki, również dysponujący Fiestami, ale w słabszej specyfikacji Light. Chwilę wcześniej Tyszkiewicz zdominował finał swojej klasy.

- Za nami pierwsza runda Mistrzostw Polski Rallycross. Cieszy wygranie wszystkich kwalifikacji oraz finału, przywozimy komplet punktów, ale myślimy już o kolejnych zawodach w przyszły weekend na Węgrzech w bardzo mocnej stawce. Będzie to runda Mistrzostw Europy Strefy Centralnej. Dziękuję wszystkim kibicom, sponsorom oraz mojej wspaniałej ekipie - powiedział Staniszewski.

W finale SuperNational Piotr Budzyński najlepszy start zamienił na zwycięstwo. Kierowca Hondy prowadził przez cały wyścig, ale na ostatnim kółku po zjeździe z joker lapa, w drodze po końcowy sukces stoczył jeszcze twardą walkę bok w bok z Halkiem, który ostatecznie musiał zadowolić się drugą lokatą. Trójkę skompletował Konrad Gryz, triumfator klasy S1600, w której pokonał Łukasza Nagrabę. Kolejne miejsca zajęli Daniel Krzysiak, Gigi oraz Piotr Całka.

Halk z kolei zapisał na swoje konto finał klasy SN+2000, pokonując Łukasza Zolla i Piotra Budzyńskiego. W SN-2000 był klasyfikowany tylko Całka.

- Tak chcielibyśmy rozpoczynać sezon zawsze. Wygrywamy klasę SN+2000 i po bardzo zaciętej walce zajmujemy drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Supernational. Warunki pogodowe nie były idealne dla naszego BMW, ale serwis na półfinały i finały ustawił perfekcyjnie auto, które tylko pomagało w odniesieniu tego sukcesu - relacjonował Halk. - Bardzo dziękuję Sport&Classic Workshop, a przede wszystkim Arturowi, Filipowi i Grzegorzowi bo ten sukces w 60 procentach to ich zasługa . Dziękuję organizatorom i sędziom szczególnie tym, którzy byli na PO, bo warunki nie rozpieszczały. Ekipie Wena Sport Live za bardzo pozytywną transmisję live z zawodów i możliwość pokazania tej dyscypliny większej ilości kibiców, którym być może rallycross przypadnie do gustu. A my widzimy się za miesiąc w Poznaniu.

- Za nami dwa ciekawe dni. W sobotę pierwszą i trzecią kwalifikację przejechałem czysto i szybko złapałem rytm jazdy po kilkumiesięcznej przerwie - mówił Zoll. - Podczas drugiej pogodowa ruletka spowodowała, że musiałem szukać przyczepności już od samego startu. Niedzielna aura pozbawiła nas dylematów z oponami, gdyż pogoda stała się oczywista, przez cały dzień było mokro. Za to mieliśmy małą przygodę z samochodem, gdy drobna awaria techniczna zmusiła nas do powrotu do serwisu, tuż przed startem do półfinałów klasy. Testy, ale przede wszystkim ta runda pokazały, że nasi konkurenci z toru są dobrze przygotowani i mają ogromną wolę wygrywania. Ten sezon będzie dla mnie bardzo intensywny, bo oprócz starów w MPRC, planuję uczestnictwo w dwóch rundach wyścigów dwudziestoczterogodzinnych. Pracujemy też nad nowym projektem, ale o nim jeszcze za wcześnie aby mówić. Podsumowując, wyjeżdżam ze Słomczyna z poczuciem zrealizowanego planu, z pierwszymi punktami na koncie.

W RWD Cup kampanię udanie zainaugurował Igor Sokulski. Był drugi w kwalifikacjach, następnie wygrał swój półfinał. Jeśli chodzi o przebieg finału, na pierwszym okrążeniu zjechał na joker lapa, co wymusił poniekąd obrót Kamila Pietraszko w pierwszym zakręcie. Na czele stawki natomiast podążali Paweł Konecki i Mariusz Szczepański, do których stopniowo straty odrabiał Pietraszko. Do czołowej trójki zbliżał się także Sokulski.

Szczepański na przedostatnim kółku zdecydował się na joker lapa, tracąc nieco czasy czasu, gdy na wejściu w łuk pojechał zbyt zamaszyście. Chwilę później zaliczył też kontakt z Karolem Wyką, który skutkował piruetem obydwóch zawodników na mokrym torze. Konecki i Pietraszko natomiast zjazd na dłuższą nitkę toru odhaczyli na ostatnim kółku, wyjeżdżając za niej za Sokulskim. W tej samej kolejności dotarli już do mety.

W SC Cup rywalizację zdominował Bartłomiej Mirecki wygrywając kwalifikacje w łącznej punktacji, swój półfinał, a następnie finał. W finale Maciej Szkudlarek choć przez chwilę objął prowadzenie po błędzie Mireckiego na drugim okrążeniu w szutrowej części toru, finiszował za kolegą z AK Wielkopolskiego. Wiktor Dudek od początku wyścigu także podążający w czołowej grupie odebrał puchar za trzecie miejsce.

Adam Milan triumfował w Pucharze Polski Autocross. Mimo nie najlepszego startu Maciej Laskowski szybko objął prowadzenie w finale. Na czwartym kółku zatrzymał na chwilę crosscarta w nawrocie, na asfaltowym fragmencie toru oddając pierwsze miejsce Milanowi. Obrońca tytułu nie odrobił tej straty po wskazanych problemach i przeciął linię mety jako drugi. Trzeci był debiutujący w cyklu Aron Domżała.

Video: 1 runda MPRC 2023 - Autodrom Słomczyn, półfinały