Zawody, do których zgłosiło się ponad 120 kierowców stanowią również pierwszą rundę pucharu Europy Centralnej (CEZ).

Po rocznej przerwie do rywalizacji na torze powraca bydgoski team Oponeo Motorsport. Za sterami dwóch SuperCarów zasiądą Dariusz Topolewski oraz Marcin Gagacki. W RWD CUP zobaczyć będzie można natomiast Wojciecha Topolewskiego oraz Jerzego Bieńkowskiego.

Oponeo Team skupi się w tym roku na walce o mistrzostwo Polski oraz na udziale w jak największej liczbie rund Rallycrossowych Mistrzostw Europy. Podczas rocznej przerwy w zespole doszło do dużych zmian zarówno techniczno-sprzętowych oraz personalnych. Śmiało można określić ten proces jako „wyścig zbrojeń”.

Dariusz Topolewski wystartuje w nowej specyfikacji Forda Fiesty zbudowanej przez mistrzowski zespół znany ze światowych torów RX- Olsbergs MSE ze Szwecji. W Polo RX Marcina Gagackiego nastąpiły aktualizacje techniczne. Obaj kierowcy są po dwóch sesjach testowych na torze w Słomczynie.

W zespole pojawiły się „nowe”, utytułowane twarze z bogatym doświadczeniem ze świata motorsportu. Koordynatorem zespołu został Piotr Ruciński. "Pusiek" znany jest w parku maszyn ze współpracy z wielokrotnym mistrzem Polski - Tomaszem Kucharem oraz zeszłorocznym wicemistrzem Polski - Kubą Przygońskim.

Spoterem Darka będzie Piotr Krzysztofik "Sfinks" również współpracujący w poprzednich latach z Kucharem i Przygońskim. Marcin Gagacki w radiu usłyszy natomiast głos swojego pilota z czasów rajdów samochodowych - Marcina Bilskiego. Oprawą medialną oraz fotograficzną zajmuje się znany z torów mistrzostw Świata - Jakub Nitka „Qnigan”.

- Startujemy z bardzo ciekawym projektem, nie zastanawiałem się ani chwili by dołączyć do zespołu Oponeo - powiedział Piotr Krzysztofik "Sfinks". - Jestem ciekawy swoich sił na arenie mistrzostw Europy i zebrania nowego doświadczenia jako spoter Darka. Cieszy mnie fakt, że mamy bardzo zmotywowany cały zespół, mam nadzieje, że z rundy na rundę uda nam się osiągnąć sukces, bo jak wiadomo na ten cel nie składa się tylko szybkie auto, ale również praca całej ekipy i odpowiednia strategia.

- Po rocznej przerwie wracamy do gry w zbudowanym na nowo zespole - powiedział Marcin Gagacki. - Po raz pierwszy od kilku lat będę mógł skupić się jedynie na jeździe, co dodatkowo mnie motywuje do walki o podium. Nie mogę doczekać się pierwszej kwalifikacji. Liczę, że w miarę możliwości i odmrażania sportu wkrótce na tor powrócą również nasi kibice. To dodatkowo motywuje nas do walki!

Specjalistą od ustawienia zawieszenia został „Polski” Francuz Philippe Adam, głównym inżynierem zespołu Przemysław Woźniczko (G4Motorsport). Przemek swoje doświadczenie zbierał na torach mistrzostw Świata i Europy podczas współpracy z Martinem Kaczmarskim jeżdżącym właśnie Fiestą RX, był również głównym inżynierem Huberta Ptaszka na trasach Rajdowych Mistrzostw Świata. Nieznacznie powiększył się również zespół mechaników, w których skład wchodzą Michał Kaźmierczak "Kazik", Tomasz Bielarz "Tondek", Paweł Świątkowski "Zbychu", Kamil Ziejewski "ZIEJU", Witold Baranowski, Michał Michalak "Czarny", Bartosz Nawrocki "Kalor", Bartosz Malicki "Jadzia" oraz Marek Śmigiel.

informacja prasowa