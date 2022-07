Piąta odsłona tegorocznych Mistrzostw Polski Rallycross będzie gościła na Torze Poznań w dniach 23-24 lipca. Zawody stanowią też czwartą rundę Pucharu Polski Autocross. Kierowcy będą ścigali się również w ramach FIA Mistrzostw Europy Strefy Centralnej w Rallycrossie.

Po czterech rundach, w klasyfikacji indywidualnej sezonu SuperNational Łukasz Zoll startujący Volvo S40 zajmuje pierwsze miejsce. Jednakże przewaga nad drugim i trzecim zawodnikiem w tej stawce jest niewielka.

- Po ostatniej rundzie w Czechach trochę punków nam odjechało, niestety. Trzeba również pamiętać, że regulamin jest nieubłagany, jeśli chodzi finalne sumowanie punktów - powiedział Zoll. - Dlatego w drugiej połowie sezonu nie możemy sobie już pozwolić na żadne przygody na torze. Ile startów, tyle wjazdów na metę.

- Fajnie, że ponownie spotkamy się z naszymi kolegami z Europy w ramach rundy CEZ. To zawsze działa mobilizująco i gwarantuje piękne widowisko dla kibiców - dodał. - Jedziemy do Poznania dobrze przygotowani. Myślę też, że te drobne zmiany na nawierzchni toru, które wprowadził organizator przyczynią się do tego, że przejazdy będą jeszcze bardziej dynamiczne.

Czytaj również: Czescy rywale Staniszewskiego

Harmonogram zawodów

Sobota 23 lipca

09:00-09:40 - Rozgrzewka

10:00-12:45 - I sesja kwalifikacyjna

12:45-13:00 - przerwa techniczna

13:00-15:45 - II sesja kwalifikacyjna

15:45-16:00 - przerwa techniczna

16:00-18:45 - III sesja kwalifikacyjna

Niedziela 24 lipca

08:30-09:10 - Rozgrzewka

09:30-12:00 - IV sesja kwalifikacyjna

12:30-14:30 - Półfinały A,B

15:00-16:00 - Finały

17:00 - Wręczenie nagród

informacja prasowa

Video: Mistrzostwa Polski Rallycross 2022 - Tor Poznań, 1 runda