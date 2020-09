Mistrzostwa Polski Rallycross - drugie starcie

Swój udział zapowiedziała prawie setka kierowców. Inauguracja sezonu narobiła wszystkim smaku i na szczęście nie musieliśmy długo czekać na drugie starcie. Mimo iż mistrzostwa 2020 zostały skrócone do czterech rund, to do stawki dołączą kolejne nowe nazwiska. Kompaktowa formuła zawodów sprawdza się nawet w tych trudnych czasach.

Najliczniejsza stawka jest w klasach markowych czyli Seicento Cup i RWD Cup. Pierwsza runda pokazała wstępny rozkład sił. Pierwsze miejsce w Seicento Cup wywalczył Konrad Wróbel, ale jedni z jego głównych konkurentów czyli Szymon Jabłoński i Michał Wrzosek zostali wyeliminowani z wyścigu przez awarie. Przed drugą rundą ich auta przeszły gruntowny serwis, a kierowcy są spragnieni rewanżu. Stawka jest bardzo wyrównana więc tutaj nie ma już mowy o dominacji jednego kierowcy. Dodatkowo Łukasz Żakowski i Bartłomiej Mirecki na pewno nie będą chcieli oddać miejsc z podium.

Nieco inaczej jest w RWD Cup. Łukasz Światowski zwycięstwem potwierdził swoją formę i dobrą dyspozycję, ale też nie próżnuje bo przewaga nie jest duża i ostatnią niedzielę spędził na torze zaliczając kolejne okrążenia testowe. Druga runda pokaże czy rywale dorwą Łukasza, a jest to możliwe co w kwalifikacjach pokazał Michał Kidawa.

Aktywny trening ma za sobą Damian Litwinowicz. Zwycięstwo w Sedlcanach na pewno doda mu pewności siebie podczas 2 rundy Mistrzostw Polski. W klasie zobaczymy także dwóch kierowców z Belgii, będą to Strackx Joel i Van den Brandt. Stawkę wzmocni Jakub Wyszyński w VW Polo Super 1600. Tym razem nie jedzie w osobnej grupie, będzie rywalizował bezpośrednio w SuperNational.

Zbigniew Staniszewski, Jakub Przygoński i Marcin Wicik będą mieć kolejną okazję do wyjaśnienia kto jest szybszy. Finał z sierpniowej eliminacji po przepychance na pierwszym prawym podzielił opinie kierowców i kibiców. Druga runda rozwieje wątpliwości. Zarówno Staniszewski jak i Przygoński mają za sobą intensywny sportowy weekend. Zbyszek tryumfował w Sedlcanach, a Kuba startował w Baja Poland. W najbliższy weekend dowiemy się kto lepiej przygotował się do zawodów.

W SuperCars Light zobaczymy czy ktoś przerwie dominację Lancerów. Jak na razie kierowcy tej marki dzielą między sobą podium. Bartosz Idźkowski rozpoczął od zwycięstwa i na pewno będzie próbował powtórzyć ten sukces, aby zdobyć bezpieczną przewagę w klasyfikacji.

Wisienką na torcie będą widowiskowe crosskarty, które dołączyły w tym roku do Mistrzostw Polski w ramach Pucharu Polski Autocross. W drugiej rundzie zobaczymy siedem szalonych bolidów.

Areną zmagań 2 rundy Mistrzostw Polski Rallycross i Pucharu Polski Autocross będzie Autodrom Słomczyn. Na tym obiekcie rozegrane zostaną jeszcze dwie z czterech rund skróconego sezonu 2020. Ciekawostką będzie komentarz na żywo, którym zajmie się Łukasz Szaykowski w duecie z Krzysztofem Adamczykiem, głosem "pod czerwonym rękawem". Warto jednocześnie dodać, że Łukasz to syn Krzysztofa Szayi Szaykowskiego. Organizator planuje udział publiczności również podczas tej rundy, ale ze względu epidemicznych ograniczeń w imprezach sportowych liczba kibiców nie może przekraczać 300 osób.

Harmonogram zawodów:

Sobota (12.09.2020)

9:00 – 09:50 – Rozgrzewka

10:00- 12:45 – I kwalifikacja

13:00 – 15:45 – II kwalifikacja

16:00 – 18:45 – III kwalifikacja

Niedziela (13.09.2020)

8:30 – 9:20 Rozgrzewka

9:30 – 12:00 IV kwalifikacja

12:00 – 12:30 Oficjalne rozpoczęcie zawodów

12:45 – 14:30 – Półfinały A,B

15:00 – Finały

17:00 – Wręczenie nagród

informacja prasowa