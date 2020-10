Początek sezonu pokazał, że ciężko szukać faworytów po dwóch rundach bowiem stawka jest bardzo wyrównana. Mistrzostwa są intensywne gdyż to już druga runda MPRC w tym miesiącu i nie ma miejsca na kalkulacje.

Swój udział zapowiedział Roman Castoral, triumfator z pierwszej rundy MPRC/CEZ w SuperNational. Teraz powalczy o punkty już tylko do mistrzostw Polski. W tej klasie pojawią się również Nick Snoeys (Ford KA), Ivo Van den Brandt (Mitsubishi Colt) oraz Joel Strackx (Honda Civic). Gościnnie wystartuje też Sławomir Wołoch w potężnym BMW M3 V8, którym rywalizuje w Wielkiej Brytanii.

Oczywiście nie zabraknie polskiej szpicy czyli Damiana Litwinowicza (Honda Civic), Łukasza Tyszkiewicza (Opel Astra OPC) i Jakuba Wyszyńskiego (VW Polo). Do czołówki po przerwie od razu powrócił Alan Wiśniewski w Citroenie C2. Wraca również Łukasz Zoll, który opuścił poprzednie zawody na rzecz startu w 24H du TT de France.

Kolejne rekordy bije klasa Seicento Cup, do zawodów zgłosiło się 43 kierowców. Szymon Jabłoński zrewanżował się za pierwszą rundę, ale łatwo nie było. Konrad Wróbel jak na razie pewnie prowadzi, ale to dopiero półmetek sezonu. Bartłomiej Mirecki szybko odnalazł się rallycrossie i jest trzeci klasyfikacji. Kilku szybkich kierowców nie dotarło do mety z powodu awarii więc na pewno będą głodni rewanżu w najbliższy weekend.

Zaciętą rywalizację obserwujemy również w RWD Cup, gdzie tym bardziej zrobiło się ciekawie po kapciu Łukasza Światowskiego w ostatnim finale. Liderem klasyfikacji pozostał Światowski przed Michałem Kidawą i Maciejem Kulą, a Mariusz Szczepański po zwycięstwie w drugiej rundzie dołączył do czołówki.

Pod nieobecność Bartka Idźkowskiego rywale nadgonili nieco w klasyfikacji SuperCars Light. Sukces na pewno będzie próbował powtórzyć Maciej Manejkowski po zwycięstwie w klasie i czwartym miejscu w całej grupie SuperCars podczas poprzedniej wizyty MPRC w Słomczynie.

W SuperCars ponownie powinniśmy być świadkami zaciętej i widowiskowej walki pomiędzy Zbigniewem Staniszewskim, Jakubem Przygońskim i Marcinem Wicikiem.

Doskonale przez zawodników i publiczność zostały przyjęte wyścigi crosskartów - Puchar Polski Autocross. W trzeciej rundzie zobaczymy siedmiu kierowców.

Ostatnio zwyciężył Adam Bougsiaa, doskonały wynik zanotował również Maciej Laskowski. Do nowej ewolucji crosscarta wsiądzie Robert Mazurkiewicz.

LISTA ZGŁOSZEŃ

Harmonogram zawodów:

Sobota (26.09.2020):

9:00 – 09:50 – Rozgrzewka

10:00- 12:30 – I kwalifikacja

13:00 – 15:30 – II kwalifikacja

15:45 – 18:15 – III kwalifikacja

Niedziela (27.09.2020):

8:30- 9:20 Rozgrzewka

9:30 – 12:00 IV kwalifikacja

12:30 – 14:00 – Półfinały A,B

14:30 - Finały

16:30 – Wręczenie nagród