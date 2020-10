Nagraba dziękuje zespołowi

Łukasz Tyszkiewicz i Łukasz Nagraba byli pełni nadziei i liczyli na bardzo dobry wynik na znanym i lubianym przez kibiców oraz zawodników Autodromie Słomczyn. Tuż przed rozpoczęciem wyścigowego weekendu znane były prognozy pogody. Deszcz miał być jednym z głównych graczy, który miał mieć wpływ na rywalizację.

Ekstremalne warunki na torze wymuszają poszukiwanie optymalnej linii przejazdu. Łukasz Nagraba podczas pierwszej części kwalifikacji chcąc możliwe najciaśniej pokonać jeden z nawrotów, zahaczył o opony, które podbiły jego Opla Adama RX w powietrze i doprowadziły do lekkiego dachowania. Na szczęście zespół mechaników w bardzo szybkim tempie naprawił samochód i Łukasz postanowił walczyć o jak najlepszy wynik w niedzielę. Jazda na maksimum swoich możliwości w deszczowych warunkach pozwoliła stanąć na podium w klasie Super 1600

- Moje oczekiwania przed trzecią rundą Mistrzostw Polski Rallycross były spore. Niestety Motorsport czasami uczy pokory i taki jest element tej gry. Mały błąd podczas Q1 spowodował, że musieliśmy mocno przebudować swoje oczekiwania co do wyniku w tych zawodach. Na szczęście moi mechanicy to grupa fachowców, dlatego w krótkim czasie przywrócili mojego Opla Adama RX do niemal stanu idealnego. Z tego miejsca chcę im jeszcze raz ogromnie za to podziękować! W niedzielę plan był prosty, powalczyć o to, co się da. Pogoda była ekstremalna i w niej upatrywałem swoją szansę. Ostatecznie udało się, ponieważ wyjeżdżam ze Słomczyna z pucharem. Dedykuję go wszystkim, którzy w ten trudny weekend mi pomogli odbudować samochód i podjąć walkę na torze - powiedział Łukasz Nagraba

Łukasz Tyszkiewicz także oczekiwał bardzo dobrego wyniku w Słomczynie. W przypadku kierowcy Opla Astry OPC także pojawiły się problemy w Q1. Urwany sworzeń podczas I kwalifikacji delikatnie pokrzyżował plany na trzecią rundę Mistrzostw Polski Rallycross, jednak w sporcie należy walczyć do końca. W niedzielę udało się wygrać finał w klasie Super National -2000.

- Przed startem do III rundy Mistrzostw Polski Rallycross cel był jeden -walczyć od samego początku o jak najlepszy wynik. Niestety już podczas pierwszego biegu kwalifikacyjnego awarii uległ sworzeń i niewiele mogłem zrobić. Jednak równa jazda w deszczowych warunkach przez pozostałe kwalifikacje pozwoliła mi awansować najpierw do bardzo trudnego półfinału, a na końcu finału. Przez cały weekend ze sportowego piekła trafiliśmy niemal do nieba, ponieważ w klasie Super National -2000 wygrałem finał - powiedział Łukasz Tyszkiewicz.

informacja prasowa