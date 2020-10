O punkt od mistrzostwa

Zespół SKP Rallycross Team może czuć satysfakcję, ponieważ cztery rundy na Autodromie Słomczyn były przepełnione sportowymi emocjami i zwrotami akcji. Ostatecznie Łukasz Tyszkiewicz i Łukasz Nagraba mogą dumnie wznieść puchary za miejsca na podium w klasyfikacji generalnej sezonu w swoich klasach!

Czwarte spotkanie z MPRC było wyjątkowe, ponieważ tym razem na Autodromie Słomczyn zabrakło kibiców. Rywalizacja miała zdecydowanie inny smak, jednak trzeba było skoncentrować się na zadaniu, jakie czekało Łukasza Tyszkiewicza podczas wyścigowego weekendu. Celem oczywiście była próba obrony tytułu mistrzowskiego w klasie SuperNational -2000, jednak do upragnionego celu zabrakło jednego punktu w klasyfikacji generalnej! To bardzo dobry przykład na to, jak kluczowy jest każdy wyścig sezonu, ponieważ każda utrata punktów może zadecydować o miejscach na podium w generalce. Mimo tego Łukasz Tyszkiewicz jest wyraźnie zadowolony, ponieważ ma za sobą zdecydowanie trudny sezon, pełny zwrotów akcji.

- Podsumowanie sezonu 2020 w kilku zdaniach to duże wyzwanie, ponieważ po zakończeniu rywalizacji mam w głowie sporo dobrych wspomnień i myśli. Dlatego mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, ponieważ tuż przed startem zmagań w Mistrzostwach Polski Rallycross moja obecność na każdej rundzie stała pod sporym znakiem zapytania. Ostatecznie udało się przejechać pełny cykl. Opuszczam Słomczyn z drugim miejscem w klasyfikacji generalnej klasy SuperNational -2000 oraz kończę sezon na trzecim miejscu w klasie SuperNational. Taki rezultat jest dużym powodem do radości. Jednocześnie mam motywację, żeby odzyskać mistrzostwo w przyszłym roku – powiedział Łukasz Tyszkiewicz.

Również Łukasz Nagraba ma dużo powodów do zadowolenia, ponieważ w sezonie 2020 wywalczył trzecie miejsce w klasie SuperNational 1600 i to już w pierwszym pełnym roku startów! Przez trzy rundy Łukasz wspólnie z zespołem mieli sporo przygód, jednak w sporcie trzeba walczyć do końca i podjęty wysiłek dał bardzo dobry rezultat. Opel Adam RX udowodnił swój potencjał, dlatego chwilę po zakończeniu walki na Autodromie Słomczyn, ruszą pracę nad kolejnym sezonem.

- Do sezonu 2020 podchodziłem z entuzjazmem. Na pewno cztery rundy w Słomczynie były dla mnie i moich mechaników lekcją pokory, ponieważ czasami w sporcie dzieją się rzeczy nieprzewidywalne, które trzeba zaakceptować i dążyć do założonego celu. Teraz mogę powiedzieć, że jestem dumny, ponieważ zaangażowanie całego zespołu pozwoliło stanąć na podium klasy SuperNational 1600 już w pierwszym pełnym sezonie – powiedział Łukasz Nagraba. - To cieszy, także dużo przyjemności z jazdy daje Opel Adam RX, a ja zaczynam składać wszystkie elementy w całość, więc z podwójnym optymizmem patrzę w stronę 2021 roku i wierzę, że ten wynik pozwoli mi stanąć na starcie pierwszej rundy Mistrzostw Polski Rallycross wiosną przyszłego roku.

