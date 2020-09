Pierwsza wygrana Przygońskiego

Choć jest to nowa dla zawodnika ORLEN Team konkurencja, zdecydowanie można uznać, że czuje się w niej jak ryba w wodzie. Przygoński ze swoim Peugeoutem 208 RX zajmuje drugą pozycje w klasyfikacji generalnej sezonu w kategorii SuperCars. Od Zbigniewa Staniszewskiego kierowcę ORLEN Team dzieli aktualnie jeden punkt różnicy.

- Wygrywamy drugą rundę Mistrzostw Polski w Rallycrossie z czego bardzo się cieszę, bo jest to moje pierwsze zwycięztwo w tej konkurencji. To jest ekstremalnie szybki sezon i nauka. Finał od początku prowadziliśmy, oczywiście jak to bywa w Rallycrossie poprzednie biegi były bardzo agresywne. W jednym biegu auto Zbyszka Staniszewskiego przeleciało nad moim, więc mamy poobijane samochody, ale weekend kończymy na najwyższym stopniu podium, więc strasznie się cieszymy - powiedział Przygoński.

- Dziękuję całemu zespołowi, bo dużo pracy wszyscy włożyli w to, żeby auto tak jechało, było sprawne i żeby wszystko działało. Gratulacje dla Zbyszka Staniszewskiego i Marcina Wicika za walkę do samego końca – dodał.