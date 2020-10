W tym sezonie, ze względu na ograniczoną możliwość startów, Kuba Przygoński postawił na program rywalizacji w kilku dyscyplinach sportów motorowych. Kibice mogli go oglądać na driftingowych zawodach, w rajdach cross-country, a także po raz pierwszy w karierze w Mistrzostwach Polski Rallycross. W tych ostatnich 35-letni kierowca ostatecznie sięgnął po tytuł wicemistrzowski, ale jego losy ważyły się do ostatniej chwili.

- Sobota nie była na naszą korzyść, była dość trudna, całą noc razem z zespołem głowiliśmy się co zrobić, żeby w niedzielę pojechać perfekcyjnie, i udało nam się to - powiedział Kuba Przygoński. - Wygraliśmy w niedzielę wszystkie biegi, za co bardzo dziękuję całemu zespołowi, włożyliśmy w to bardzo dużo pracy.

- Bardzo się cieszę z tego wyniku, pokazujemy że decyzja o rywalizacji w MPRC była dobrym planem i dobrym ruchem. To był bardzo szybki, wręcz ekspresowy sezon, musiałem się równie szybko uczyć tej nowej dla mnie dyscypliny - dodał. - Pokazaliśmy, że możemy szybko wejść na bardzo wysoki poziom, a wiedzę, jaką wyniosłem z tego sezonu z pewnością wykorzystam w mojej dalszej karierze, na Dakarze lub przy okazji driftu.

O ostatecznej klasyfikacji zdecydowała punktacja sumaryczna Mistrzostw Polski Rallycross. Po niedzielnych finałach Kuba Przygoński i Zbigniew Staniszewski mieli tyle samo punktów z odliczeniem jednej rundy. Dodatkowo okazało się, że mają również tyle samo zwycięstw i drugich miejsc. O ostatecznych rozstrzygnięciach zdecydował więc zapis w regulaminie wskazujący w takiej sytuacji na zliczenie punktów z całego sezonu.