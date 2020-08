Jakub Przygoński rozpoczął swoją karierę w sportach motorowych jako motocyklista, startując w zawodach motocrossowych oraz enduro. W sezonie 2007 zadebiutował w mistrzostwach świata cross-country, a w 2009 zaliczył swój pierwszy start w Rajdzie Dakar – najtrudniejszym rajdowym maratonie świata. Od 2008 roku rywalizuje także w zawodach driftingowych i ma na swoim koncie trzy tytuły mistrza Polski w drifcie wywalczone w sezonach 2015, 2017 i 2018. W 2015 roku po raz ostatni pokonał trasę Rajdu Dakar na motocyklu i zdecydował się na kontynuowanie kariery za kierownicą samochodu rajdowego. Regularnie startował w Rajdzie Dakar i rundach pucharu świata FIA w rajdach terenowych. Sezon 2018 zakończył zdobyciem tego najbardziej prestiżowego trofeum w rajdach terenowych. Z kolei rok wcześniej, a także rok później ukończył zmagania w pucharze świata FIA na drugim miejscu.

Mistrz w mistrzowskim samochodzie

W Oponeo Mistrzostwach Polski Rallycross Kuba Przygoński będzie rywalizował w najmocniejszej i najbardziej prestiżowej kategorii. Jest nią grupa SuperCars, do której zaliczane są najbardziej zaawansowane konstrukcje dopuszczone do startu w rallycrossowych zawodach.

W rundach Oponeo MPRC kierowca ORLEN Team wystąpi za kierownicą samochodu z mistrzowską historią. Będzie to Peugeot 208 RX, którym Tomasz Kuchar zdobył dwa z czterech swoich tytułów mistrza Polski w rallycrossie – w 2018 i 2019 roku. 208 RX to także konstrukcja, której w mistrzostwach świata używali tacy zawodnicy, jak Sebastien Loeb czy aktualny mistrz świata Timmy Hansen.

Przygoński w miniony weekend świętował zwycięstwo w Baja Szczecinek. W sobotę wraz z Timo Gottschalkiem odebrali puchary za pierwsze miejsce w imprezie, która odmroziła rajdy cross-country w Europie, a dzień później już testował wspomnianego Peugeota na Autodromie Słomczyn.

- Ten rok jest na pewno trudny dla wszystkich, ale ja staram się wykorzystać go na wprowadzenie zmian – między innymi w kwestii treningu i przygotowania fizycznego. Teraz dochodzi do tego nowe wyzwanie. Rallycross polega na ściganiu się na torze asfaltowym z elementami szutrowymi. Podczas wyścigu startuje sześć samochodów. Jest to trudne, bo trzeba być czujnym i uważać na resztę zawodników. Rallycross to sport kontaktowy, więc samochody dotykają się i lekko uderzają. Na pewno jest bardziej podobny do driftu, niż do Dakaru – powiedział Kuba Przygoński.

– Startuję przy współpracy z zespołem Tomka Kuchara, który wprowadza mnie w tę dysyplinę, za co bardzo mu dziękuję. Będę się ściągał Peugeotem 208 RX. Auta w tej dyscyplinie mają niesamowite przyspieszenie, które wynosi ok. 2,3-2,5 s do 100 km/h, czyli szybciej, niż w Formule 1. Ciekawostką jest to, że w takim samochodzie nie ma alternatora, więc gdy wyczerpie się akumulator, po powrocie do serwisu trzeba od razu go ładować – dodał Przygoński.

Kalendarz Oponeo MPRC 2020

15-16 sierpnia – Autodrom Słomczyn

12-13 września – Autodrom Słomczyn

26-27 września – Motopark Toruń

16-18 pażdziernika – Motopark Toruń