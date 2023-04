SKP Rallycross Team rozpoczyna sezon

Poprzedni rok był czasem zmian pod kątem sprzętu i zdobywania doświadczenia. Zwłaszcza dla Łukasza Tyszkiewicza, który przesiadł się do Forda Fiesty RX Proto z napędem na cztery koła i już w pierwszym sezonie starów zdobył Tytuł Mistrza Polski wygrywając wszystkie wyścigi.

Podczas pierwszej rundy Rallycrossowych Mistrzostw Polski zawodników SKP Rallycross Team zobaczymy w dwóch klasach: Łukasz Tyszkiewicz wystartuje w SuperCars Light obok takich kierowców, jak Michał Peterlejtner w Skodzie Fabii RX czy Wojciech Złotnicki w drugim Fordzie Fiesta

- Tegoroczny sezon na pewno będzie inny od poprzednich. Występujemy w roli faworyta co nie jest łatwe, natomiast bardzo przyjemne - przekazał Tyszkiewicz. - Cały zespół Maney Motorsport pracował przez zimę, aby samochód był dobrze przygotowany na ten sezon. Wprowadzone zostało kilka zmian względem zeszłego sezonu. Mam już za sobą cenne kilometry w tym aucie i wiem, że w określonych warunkach mogę powalczyć o podium w generalce. Jednak w najbliższy weekend chcę skoncentrować się na dobrym rozpoczęciu sezonu, bez niewymuszonych błędów, żeby ocenić, gdzie moje tempo znajduje się na tle konkurencji.

Zespołowym kolegą Łukasza Tyszkiewicza jest Łukasz Nagraba. Znany przede wszystkim ze startów wyjątkowym samochodem - Oplem Adamem, który został specjalnie przebudowany do zawodów rallycrossowych. Cel na ten sezon jest jeden - obrona mistrzostwa w klasie Super National 1600.

- Moim największym atutem jest doświadczenie - przekonuje Nagraba. - Razem z całym zespołem wiemy, co potrafi nasz Opel Adam RX, dlatego tę wiedzę chcę zmienić w prędkość podczas każdej rundy Mistrzostw Polski Rallycross. Cel jest jeden - podczas każdego startu ograniczyć błędy do minimum i sięgnąć po mistrzostwo na koniec sezonu. Zdaję sobie sprawę, że pierwsza runda może wiele zweryfikować, dlatego podchodzę do niej z dużym szacunkiem. Po weekendzie okaże się, gdzie jesteśmy na tle konkurencji i jak bardzo moje plany są realne.

