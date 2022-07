W najbliższy weekend na torze w Poznaniu będzie gościła piąta odsłona MPRC. 2022, stanowiąca również rundę Mistrzostw Europy Strefy Centralnej.

Na liście zgłoszeń widnieje 124 kierowców. W najmocniejszej klasie SuperCars wystartuje obrońca tytułów w obu cyklach, Zbigniew Staniszewski w Fordzie Fiesta RX.

- Kilka tygodni przerwy to świetna sprawa żeby wypocząć, ale po ostatnich zawodach mam niedosyt bo dwukrotnie nie dane było nam wygrać - powiedział Staniszewski. - Wcześniej wielokrotnie robiliśmy rekordy torów lub zawodów i z większości imprez przywoziliśmy zwycięstwa. Całą przerwę między rundami łamaliśmy sobie głowy aby znaleźć przyczynę gorszych wyników. Doszliśmy do wniosku, że wiosną tego roku przyjęliśmy złe założenia dotyczące ustawień samochodu. Wiemy gdzie był błąd. Wróciliśmy do starych założeń, które sprawdzimy podczas testów przed rundą w Poznaniu. Czekają nas pracowite cztery dni.

- Plan jest prosty, dobrze ustawić samochód i wrócić do wygrywania - dodał. - Oczywiście nie będzie to takie proste. Stoczymy zacięty bój z najgroźniejszym rywalem Alesem Fucikiem. Czech na początku sezonu ogłosił całemu światu, że interesuje go tylko tytuł mistrza Europy centralnej, co rzecz jasna koliduje z naszymi planami. Prowadzimy w klasyfikacji generalnej, ale z niedużą przewagą. Fucik będzie atakował aby wyjść na prowadzenie. Zadanie jest jasno nakreślone. Wygrać w Poznaniu i umocnić się na prowadzeniu. Czuję się silny i pewny swojej dyspozycji. Nie odpoczywałem od kierownicy zbyt długo. Zaliczyłem kilka solidnych sesji treningową Fiestą R5. Jestem w dobrej formie i nie mogę doczekać się rywalizacji na torze w Poznaniu.

Harmonogram zawodów

Sobota 23 lipca

09:00-09:40 - Rozgrzewka

10:00-12:45 - I sesja kwalifikacyjna

12:45-13:00 - przerwa techniczna

13:00-15:45 - II sesja kwalifikacyjna

15:45-16:00 - przerwa techniczna

16:00-18:45 - III sesja kwalifikacyjna

Niedziela 24 lipca

08:30-09:10 - Rozgrzewka

09:30-12:00 - IV sesja kwalifikacyjna

12:30-14:30 - Półfinały A,B

15:00-16:00 - Finały

17:00 - Wręczenie nagród

informacja prasowa

Video: Mistrzostwa Polski Rallycross 2022 - Tor Poznań, 1 runda