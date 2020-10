W najsilniejszej klasie Supercars o tytuł powalczą Zbigniew Staniszewski w Fordzie Fiesta RX z Jakubem Przygońskim w Peugeocie 208 RX. Po trzech rundach olsztyński kierowca wyprzedza Przygońskiego o 3 punkty.

Pierwotnie finał MPRC miał się odbyć na Slovakiaringu, ale podyktowane pandemią koronawirusa słowackie obostrzenia sanitarne doprowadziły do odwołania tej rundy.

Na szczęście na wysokości zadania stanął Automobilklub Rzemieślnik i finałowa rywalizacja odbędzie się na dobrze wszystkim znanym torze pod Grójcem.

Staniszewski, który po 17 latach w rajdach dołączył do rywalizacji w rallycrossie w połowie ubiegłego sezonu, po raz pierwszy stanie przed szansą zdobycia tytułu mistrza Polski.

- Przygotowania do Słomczyna ruszyły w poniedziałek wieczorem, kiedy cały zespół wrócił z Włoch do Olsztyna po bardzo udanej rundzie mistrzostw Europy strefy centralnej – powiedział Zbigniew Staniszewski. - Nie było czasu na świętowanie tytułu mistrza Europy bo przed nami jeszcze jedno, zdecydowanie trudniejsze zadanie.

- Sytuacja jest mocno napięta i mobilizująca. Kto wygra ostatnią rundę zostanie mistrzem Polski. Mamy trzy punkty przewagi nad Kubą i możemy sobie pozwolić na niewygranie jednego biegu, ale to niewielka pociecha – dodał. - Dlatego bezpośrednie przygotowania wyglądają naprawdę imponująco.

- Przejrzeliśmy cały samochód punkt po punkcie. Zajrzeliśmy w elementy, których zazwyczaj nie sprawdzamy. Samochód musi być przygotowany na 110 procent. Mechanikom dałem też chwilę wolnego bo po wyprawie pod Mediolan muszą być wypoczęci i głodni pracy. Przed nami gruby bój. Będą wielkie emocje, będą fruwały zderzaki. Tym bardziej że na liście startowej widnieje nazwisko mistrza Czech Akesa Fučika. Znamy się z rundy mistrzostw CEZu (Central European Zone) w czeskich Sedlčanach. Pokonałem go, ale była to walka na styk. Jeździliśmy okrążenia z podobnymi czasami. Fučik może namieszać w naszej bezpośredniej rywalizacji z Przygońskim. Pewne jest tylko jedno. Mistrza Polski poznamy najpóźniej w niedzielę ok. 15.00. Jako zespół jesteśmy znakomicie rozpędzeni i zmobilizowani do walki o tytuł najlepszego kierowcy w kraju. Trzymajcie kciuki - zakończył.