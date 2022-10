Tor Slovakiaring będzie areną zmagań łączonej rundy Mistrzostw Polski Rallycross i Mistrzostw Europy FIA CEZ.

Staniszewski lideruje w obydwóch cyklach i niewykluczone, że w najbliższą niedzielę przypieczętuje ponowne zdobycie tytułów. W mistrzostwach Europy przewaga nad Czechem Alesem Fucikiem wynosi 39 punktów, w mistrzostwach kraju drugi w klasyfikacji Łukasz Tyszkiewicz traci, po odjęciu dwóch najsłabszych rund, 14 punktów. Na liście zgłoszeń słowackiej rundy widnieje pięć samochodów w klasie Supercars.

Lista zgłoszeń FIA CEZ + MPRC

- Sytuacja jest bardzo dobra z kilku powodów - powiedział Staniszewski. - Ścigaliśmy się na torze w Słowacji w ubiegłym sezonie. Znam ten obiekt i bardzo dobrze się tam czuję. Jest to stricte wyścigowy tor, mniej rajdowy. Pełny zakrętów z szybkimi prędkościami na szerokim asfalcie. Nasz Supercar jest stworzony do takich warunków więc liczę na dobry wynik i świetną zabawę.

- Jeśli chodzi o punkty to tu też jest bardzo dobrze - kontynuował. - Mamy znaczną przewagę w obu cyklach. Nie musimy wygrać, wystarczy bezpiecznie dojechać choćby w pierwszej trójce. W zespole jest duży zapał i optymizm, aby już w najbliższą niedzielę zgarnąć dwa tytuły. Oczywiście wcale nie musi się tak potoczyć. Może zdarzyć się awaria auta, słabsza dyspozycja kierowcy lub nieoczekiwane problemy i wtedy będziemy musieli ratować się brakującymi punktami w ostatnich rundach obu cyklów. W Europie będzie to runda na włoskim torze Maggiora, w mistrzostwach Polski zawody na torze w Poznaniu.

- Jesteśmy dobrej myśli i powoli zbliżamy się do upragnionego celu, na który pracowaliśmy cały rok bo to nie tylko sezon startów, ale również zimowe przygotowania samochodu i zespołu fachowców. Ciężka praca moja i zespołu, mnóstwo wyrzeczeń i ogromne wydatki prowadzą nas do realizacji planu, który nakreśliliśmy sobie kilka lat temu. Po raz trzeci z rzędu stanąć na najwyższym stopniu podium w Europie centralnej i Polsce - podsumował.

informacja prasowa

Video: Mistrzostwa Polski Rallycross 2022: Autodrom Słomczyn, runda 6