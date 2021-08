Olsztyński kierowca po raz pierwszy zaprezentuje się na nowym rallycrossowym torze w Wielkopolsce. W sobotę i w niedzielę o punkty w połączonej czwartej eliminacji mistrzostw Polski i Czech rywalizowało będzie aż stu dwunastu kierowców.

W klasie Supercars Staniszewski zmierzy się z Marcinem Gagackim i Dariuszem Topolewskim.

- Pierwszy raz pojawię się w Poznaniu na nowym torze - Zbigniew Staniszewski. - Na pewno będę rozjeżdżony i w pełnej formie. O to jestem jak najbardziej spokojny bo mam za sobą wiele kilometrów w tym sezonie, zarówno za kierownicą supercara jak i rajdowej R5-tki.

- W ostatni weekend ścigałem się w małym kompaktowym Rajdzie Świątki. Sprawiło mi to dużo przyjemności. Po roku przerwy pierwszy raz wystartowałem w ukochanych rajdach – dodał. - Teraz przestawiamy się na rallycross. Patrzę na zawody w Poznaniu bardzo optymistycznie. Mimo że będzie to nowy tor mamy zamiar sięgnąć po pełną pulę i zdobyć ważne punkty, które przybliżą nas do obrony tytułu mistrza kraju. Tym bardziej że tor w Poznaniu jest bardzo szybki, przejeżdżany z ogromnymi prędkościami. Mamy w zespole dobrze ustawione auto i rozjeżdżonego kierowcę. Liczę na dobre zawody. Będą duże prędkości, krótkie hamowania i wiele frajdy z jazdy. Zapraszam do Poznania.