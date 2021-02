- Przed sezonem 2021 wszyscy liczą na to, że w tym roku będzie już normalnie i będziemy mieli w Polsce ciekawe, urozmaicone mistrzostwa na wysokim poziomie sportowym. Wiemy bardzo dobrze, że poukładanie wszystkich spraw związanych z organizacją cyklu nie jest proste, dlatego chcieliśmy dołożyć do tego swoją pomoc. Zaproponowaliśmy, że zorganizujemy dwie rundy w Toruniu, ale nasza propozycja najwyraźniej nie spotkała się z przychylnością Polskiego Związku Motorowego - mówi Marcin Gagacki z Oponeo Motorsport.

W sezonach 2017, 2018 i 2019 obiekt w Toruniu był stałym punktem kalendarza krajowego czempionatu. Odbywały się na nim nawet trzy rundy w roku.

- Poinformowaliśmy PZM o tym, że jesteśmy w pełni gotowi do organizacji zawodów w Toruniu. Wiele osób włożyło mnóstwo pracy i środków w to, żeby zawody mogły się tu odbywać, a obiekt ma homologację ważną do końca 2021 roku, więc uznaliśmy, że warto to wykorzystać. Poprosiliśmy związek o odpowiedź do końca 2020 roku, żebyśmy mogli odpowiednio zaplanować nasze działania. Nie otrzymaliśmy jednak informacji - wyjaśnia Marcin Bilski z Oponeo Motorsport.

- W kalendarzu są jednak trzy rundy w Poznaniu. Czasu jest mało, więc trzymamy kciuki, żeby po kilku latach prób udało się przygotować infrastrukturę toru do zawodów rallycrossowych. Nowy obiekt, to zawsze ciekawe urozmaicenie rywalizacji - zarówno dla kibiców, jak i zawodników - podsumowuje Marcin Gagacki.

Zawodnicy Oponeo Motorsport przygotowują się do rozpoczęcia sezonu i wkrótce poinformują o tym, gdzie i kiedy będzie można ich zobaczyć w akcji.

