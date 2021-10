Staniszewski dzięki dobremu występowi na Słowacji obronił tytuły MPRC oraz FIA CEZ w klasie Supercars. Do tego sięgnął również po mistrzostwo Czech. Kierowca z Olsztyna pojechał na Słowację z bardzo precyzyjnie nakreślonym planem i zrealizował go więcej niż w stu procentach.

- Stawka była bardzo mocna, a naszym celem było dojechać na podium i zdobyć dużo punktów. Oczywiście chciałem wygrać, ale z drugiej strony nie podejmowałem dużego ryzyka tylko realizowałem nasz plan - powiedział Zbigniew Staniszewski. - Konkurenci tradycyjnie jechali bardzo agresywnie, a nam zależało aby sprawnym samochodem kontrolować sytuację i dojechać wysoko do mety. Jest trzecie miejsce i jest znakomicie bo obroniłem dwa tytuły, a przy okazji zdobyłem trzeci. Nie planowałem zwycięstwa w mistrzostwach Czech, a tu taka miła historia.

- Triumf wielki i osiągnięty po bardzo ciężkim sezonie. Pojechaliśmy aż 10 imprez. Rywalizacja szczególnie na początku była bardzo zacięta. Było wiele zwrotów bo nie prowadziliśmy od początku, a dopiero od połowy sezonu. Dodatkowo dotknęły nas problemy z nowym samochodem, które rozwiązaliśmy definitywnie dopiero w sierpniu - dodał. - Bardzo się cieszę, ale generalnie nie umiem jeszcze opisać zadowolenia. Muszę ochłonąć, to bardzo świeża sprawa. Wracamy do Olsztyna w wielkiej euforii. Dziękuję wszystkim członkom zespołu, kibicom, sponsorom. Wszystkim którzy swoją pracą i wsparciem dołożyli cegiełkę do tego sukcesu. Muszę ochłonąć i zebrać myśli.

Finał klasy Supercars wygrał Mate Benyo przed Alesem Fucikiem.

Po tytuł Mistrza Europy Strefy Centralnej w klasie STC +2000 sięgnął Paweł Melon. Mniej udane zawody okazały się dla drugiego z reprezentantów Automax Motorsport, Roberta Dąbrowskiego w klasie STC -2000.

- Weekend wyścigowy na słowackim torze za nami. Robert Dąbrowski po problemach ze startem w biegach kwalifikacyjnych zaprezentował w półfinale i finale świetne tempo, niestety przez mały błąd popełniony na ostatnim okrążeniu zawody zakończył na IV miejscu. Jednak nie zawsze o puchary w ściganiu chodzi, liczy się nowe doświadczenie i sportowa rywalizacja a te zawody z pewnością do takich należały. Brawo Robert. Z kolei nasz drugi zawodnik Paweł Melon wygrał wszystkie biegi kwalifikacyjne, półfinał i finał tym samym zapewniając sobie tytuł Mistrza Europy Strefy Centralnej w klasie STC +2000! Jesteśmy mega dumni. Świetne starty, ultra szybkie tempo, pełna moc no i oczywiście największe wsparcie ze strony Filipa Melona. Nie mogło być inaczej! Nie ma nic lepszego dla naszego zespołu jak takie efekty ciężkiej pracy całego teamu. Wielkie dzięki dla naszych: Radosław Zawiślak, Jerzy Dzikowski, Maciej Łuszcz, Karol Skorupski, Hubert Skrzypek, Andrzej Żuk. Cieszymy się, że Paweł i Robert są jego częścią. Dzięki chłopaki za ten weekend - przekazał Automax Motorsport.

Jeśli chodzi o końcowe rozstrzygnięcia w mistrzostwach Polski, z tytułu w RWD Cup, na rundę przed końcem sezonu, może cieszyć się Jarosław Frydrych. Po problemach ze skrzynią biegów na starcie finał zakończył na drugim miejscu za Mariuszem Szczepańskim. Trzeci był Oliwier Dobrowolski. To jednak wystarczyło dla przypieczętowania końcowego sukcesu.

W finale STC -2000 Roman Castoral pokonał Jakuba Kowalczyka. Trzeci był Jakub Michal. W klasie S1600 triumfował Radek Dvorak, mijając linię mety przed Konradem Gryzem i Lukasem Dirnbergerem. W SC Cup finałową rozgrywkę ponownie wygrał Łukasz Grzybowski. Na podium stanęli również Michał Wrzosek i Alan Czyż.

W mistrzostwach Polski pozostała do rozegrania jeszcze jedna runda, na Autodromie Słomczyn, w terminie 22-24 października.