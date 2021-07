Obiekt zlokalizowany w stolicy Wielkopolski po raz pierwszy w historii powita tę widowiskową dyscyplinę motorsportu.

Wśród zgłoszonych kierowców nie mogło zabraknąć Łukasza Zolla. Będzie to dla niego trzeci start Volvo S40 RWD RX. W SuperNational czeka na niego czternastu rywali, w tym czterech w SN+2000.

- Po miesięcznej przerwie w szczycie wakacji wracamy do ścigania i to w zupełnie nowych warunkach - powiedział Łukasz Zoll. - Dla nas, zawodników, są to dwie bardzo dobre wiadomości. Na tym torze wszyscy pojedziemy po raz pierwszy i będzie nam towarzyszył doping kibiców, których obecność jest zaplanowana na tych zawodach. W tej chwili mogę tylko uważnie przyglądać się opublikowanym rysunkom toru, ale już w piątek, gdy po raz pierwszy wyjadę na sesję treningową dokładnie zapoznam się z charakterystyką przygotowanego obiektu.

- Przyznam, że jestem podekscytowany tym, że wszyscy spróbujemy swoich sił i sprawdzimy umiejętności, na torze który jest dla nas wszystkich absolutnie nowy, zapisując niejako czyste karty w historii polskiego rallycrossu - dodał. - Wierzę też głęboko, że po zdobyciu wszystkich homologacji obiekt ten, obecnie mający status tymczasowego, zostanie na stałe wpisany do kalendarza imprez. Jestem też bardzo ciekaw rywalizacji z Hermansem Ludo, który również pokaże się w Volvo S40. Obaj pojedziemy w tej samej klasie SN+2000.

- Po ostatniej rundzie w Czechach zgromadziłem na swoim koncie 38 punktów i jestem drugi w klasyfikacji indywidualnej sezonu SN +2000. Mam trzy punkty przewagi nad trzecim zawodnikiem w klasyfikacji i dlatego tak ważne jest dla mnie, aby to premierowe wydarzenie zaliczyć do udanych - podsumował.

