Zwycięstwo Staniszewskiego

W najmocniejszej klasie SuperCars triumfował Zbigniew Staniszewski. Kierowca Forda Fiesty mocno przepychał się w pierwszym, kluczowym zakręcie po starcie wychodząc na prowadzenie. Wicik wskoczył na drugą pozycję wykorzystując szeroki wyjazd Przygońskiego.

Staniszewskiemu jednak niełatwo było utrzymać pierwsze miejsce bo przez niespełna trzy ostatnie okrążenia jechał z otwartą maską. Za jego plecami natomiast Marcin Wicik i Kuba Przygoński toczyli zaciętą walkę o kolejne miejsca na podium. Kierowca Focusa RX zdołał obronić się przed kierowcą Orlen Team. Kolejne miejsca zajęli Maciej Manejkowski, Robert Czarnecki i Piotr Czekański.

W premierowej odsłonie Pucharu Polski Autocross triumfował Mateusz Koselski, który w ten weekend był również najszybszy we wszystkich trzech biegach kwalifikacyjnych. Na drugim stopniu podium stanął dręczony wczoraj problemami technicznymi Adam Bougsiaa. Trzecie miejsce zajął Robert Mazurkiewicz. Kolejne pozycje to Mikołaj Otto i Adam Puciata. Do mety nie dotarli Maciej Laskowski i Jędrzej Szcześniak, wykluczyły ich kłopoty techniczne z crosscartami.

W finale klasy Supercars Light triumfował Bartosz Idźkowski. Zabrakło go natomiast w decydującej rozgrywce najmocniejszej grupy, ze względu na problemy z samochodem w półfinale. Trójkę skompletowali Maciej Manejkowski i Robert Czarnecki.

W finale połączonych klas pojemnościowych SuperNational wygrał bezkonkurencyjny Roman Castoral. Damian Litwinowicz przewodząc stawce polskich zawodników był drugi. Przez cały weekend prezentował równe i mocne tempo, ale Czech był poza jego zasięgiem. Łukasz Tyszkiewicz, który w ostatniej chwili zdecydował się na udział w pierwszej rundzie MPRC skompletował obsadę podium. Tomasz Łyszkowicz był czwarty, a debiutujący za kierownicą Renault Clio - Robert Dąbrowski, piąty. Awaria wykluczyła z rywalizacji świetnie prezentującego się w tych zawodach Jakuba Kowalczyka.

Kowalczyk mógł jednak cieszyć się z wygranej w finale SN 1600. Radek Dvorak był drugi, a do mety nie dotarli Łukasz Nagraba i Łukasz Kulesza. Nagraba mimo to wyjeżdża ze Słomczyna z trzecim miejscem w klasyfikacji sezonowej swojej klasy. W SN -2000 za Castoralem finiszowali Jakub Michal i Łukasz Tyszkiewicz. SN +2000 to wygrana Damiana Litwinowicza przed Michałem Kuną i Tomasem Michalem.

W RWD Cup Łukasz Światowski musiał mocno przycisnąć, aby zdobyć pierwsze miejsce. Michał Kidawa, który stawia pierwsze kroki w rallycrossie finiszował przed Maciejem Kulą. Kidawa regularnie przyśpieszał przez cały weekend, co zaowocowało również wygranymi czwartymi kwalifikacjami i zwycięstwem w półfinale b.

Konrad Wróbel rozpoczął sezon od zwycięstwa w SC Cup, prowadząc w finale od startu do mety. Łukasz Żakowski był w drugi. W finale stoczył zacięta walkę z Szymonem Jabłońskim, który niestety po awarii samochodu nie dotarł do mety. Trzeci był Bartłomiej Mirecki. W finale nie pojechał Michał Wrzosek, zwycięzca wszystkich wyścigów kwalifikacyjnych. W półfinale bowiem posłuszeństwa odmówiło jego auto.

W FIA CEZ w klasie S1600 wygrał Jan Cerny. Radek Raczkowski, który nie mógł wykorzystać w pełni potencjału swojej Skody Fabii był drugi, przed Jakubem Wyszyńskim.