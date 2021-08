Creed bisuje na Gateway

Kalifornijczyk z GMS Racing drugi raz z rzędu triumfował na World Wide Technology Raceway. Dla Creeda to siódme zwycięstwo w karierze, drugie w sezonie. 23-latek zapewnił sobie awans do Round of 8. Za Chevroletem z dwójką minęli metę Matt Crafton, Ben Rhodes, Stewart Friesen i Johnny Sauter.

Na owalu w Illinois zabrakło prądu (pożar w okolicy zniszczył transformator elektryczny) i przez godzinę wisiała czerwona flaga. Sheldon Creed prowadził przez 142 ze 163 okrążeń. Lider punktacji, John Hunter Nemechek przebił oponę i zwolnił piąte miejsce na 129 okrążeniu. Kolizja Carsona Hocevara i Tannera Graya na 156 kółku spowodowała ósmą neutralizację i doprowadziła do dogrywki. Po restarcie Creed uciekł Craftonowi, trzykrotnemu mistrzowi serii.

Hailie Deegan jako czwarta kobieta w historii Truck Series finiszowała w czołowej dziesiątce. Poprzedniczki dokonały tego w Daytonie. 20-latka zaliczająca 17 start, Deegan dotarła do mety na siódmym miejscu.