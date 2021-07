Hill po czterech dogrywkach

Po czerwonej fladze, czternastu neutralizacjach, czterech dogrywkach, Hill minął metę Corn Belt 150 1,2 sekundy przed Chandlerem Smithem. Dla kierowcy z Georgii to pierwsze zwycięstwo w sezonie, siódme w karierze. Grant Enfinger skompletował wynik 1-2-3 dla Toyoty. Top 5 uzupełnili Todd Gilliland i Derek Kraus.

Otwarty w 1878 roku jako tor wyścigów konnych, "Sprint Car Capital of the World", Knoxville Raceway został trzecim ziemnym owalem w Truck Series - po Eldora Speedway i Bristol Motor Speedway. Derek Kraus okazał się najszybszy w pierwszych dwóch segmentach. Chandler Smith prowadził przez 71 ze 179 okrążeń, ale nie zmienił opon przed końcowym segmentem i to zadecydowało o wynikach.

Pierwsza dogrywka zakończyła się zbiorowym karambolem i czerwoną flagą. Po obrocie Jake'a Griffina w kraksie uczestniczyli Hailie Deegan, Sheldon Creed, Chris Windom, Chase Briscoe, Norm Benning, Codie Rohrbaugh, Tanner Gray, Donny Schatz, Josh Berry, Devon Rouse, Jake Griffin, Cody Erickson i Jett Noland.

Przerwa trwała 14 minut. Po restarcie Austin Wayne Self i Kyle Strickler uderzyli w ścianę. Ryan Truex dołączył do kolizji. Trzecią dogrywkę przerwał incydent z udziałem Johnny'ego Sautera, Stewarta Friesena i Danny'ego Bohna. Czwarta dogrywka wyłoniła zwycięzcę. John Hunter Nemechek i Carson Hocevar zderzyli się na ostatnim okrążeniu.