Trwa seria Creeda

Wliczając końcówkę poprzedniego sezonu, Kalifornijczyk z GMS Racing wygrał cztery z ostatnich pięciu wyścigów playoffu. Na mecie In It To Win It 200 na Darlington Raceway Creed pojawił się pół sekundy przed Johnem Hunterem Nemechkiem. Top 5 uzupełnili Stewart Friesen, Todd Gilliland i Parker Kligerman.

Chevrolet Silverado z numerem 2 otwierał klasyfikację przez 105 ze 147 okrążeń. Po sukcesie Nemechka w Stage 1, drugi segment padł łupem Creeda. Osiem razy wywieszano żółtą flagę. Jeden z uczestników playoffu, Ben Rhodes uczestniczył w kraksie pod koniec Stage 2. Toyota z numerem 99 znalazła się pomiędzy samochodami Krisa Wrighta i Jacka Wooda.

Ostatnią neutralizację spowodował Josh Reaume, uderzając w ścianę na Turn 2 (111). Po restarcie Sheldon Creed uciekł rywalom odnosząc trzecie zwycięstwo w sezonie, ósme w karierze.