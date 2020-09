17-latek wygrywa w Bristolu

17-letni syn byłego kierowcy IndyCar, Scotta Mayera, Sam zaliczał siódmy start w serii pikapów. Na mecie w Bristolu Chevrolet GMS Racing oznaczony numerem 17, pojawił się 4,4 sekundy przed pojazdem Bretta Moffitta. Jako następni finiszowali Tanner Gray, Parker Kligerman i Chandler Smith.

Moffitt - mistrz sezonu 2008 - prowadził przez 117 z 200 okrążeń. Na 29 kółek przed metą Sam Mayer wyprzedził kolegę z zespołu i uciekł rywalom, zostając drugim najmłodszym zwycięzcą w Truck Series. W 2014 roku Cole Custer jako 16-latek triumfował na New Hampshire Motor Speedway.

- O, do licha! Kocham to miejsce. To już moje trzecie zwycięstwo na tym torze - powiedział Sam Mayer, który dwukrotnie wygrał wyścigi NASCAR East Series na Bristol Motor Speedway.

Brett Moffitt, czwarty raz drugi w tym sezonie, prowadzi w punktacji. Kierowca z Iowy ma za sobą Sheldona Creeda, dwunastego w Bristolu po karze za przekroczenie limitu prędkości na pit lane.