Oni powalczą o mistrzostwo

Enfinger wygrał NASCAR Hall of Fame 200 - końcowy wyścig Round of 8 na Martinsville Speedway. Smith osiągnął metę jako trzeci - za Benem Rhodesem. Wcześniej awansowali do finałowej czwórki Brett Moffitt i Sheldon Creed. Mistrza wyłoni Lucas Oil 150 na Phoenix Raceway (6 listopada).

Lider przez 49 z 200 okrążeń, Grant McArthur Enfinger odniósł czwarte zwycięstwo w sezonie, szóste w karierze. Ben Rhodes stracił 0,803 sekundy do kolegi z ThorSport Racing. Zane Smith, który prowadził przez 20 kółek, z trzypunktową przewagą dostał się do finału.

Z walki o tytuł odpadli Matt Crafton, Austin Hill, Ben Rhodes i Tyler Ankrum. Hill, mistrz sezonu regularnego, przed Martinsville miał w zapasie 27 punktów, ale zajął dopiero 35 miejsce w wyścigu. W Toyocie Tundrze Hattori Racing Enterprises doszło do awarii silnika i Hill zakończył jazdę po 117 okrążeniach.