Pierwszy w Championship 4

28-latek z Iowy wygrał Clean Harbors 200 - wyścig Truck Series na Kansas Speedway. To 12 zwycięstwo Moffitta w tej serii, pierwsze od sierpnia ubiegłego roku. Sheldon Creed skompletował dublet GMS Racing. Austin Hill pozbierał się po kolizji z Christianem Eckesem i osiągnął metę jako trzeci.

Lider przez 15 ze 139 okrążeń, Brett Moffitt pojawił się na czele stawki po pit stopie Todda Gillilanda i zajmującej drugie miejsce debiutantki w Truck Series, Hailie Deegan. Zane Smith wyprzedził Moffitta na 124 okrążeniu. Trzy kółka przed planowaną metą nastąpiła kontra. Moffitt blokował Smitha i na Turn 2 doszło do kontaktu. Zane Smith wykonał obrót, co doprowadziło do żółtej flagi.

W dogrywce Moffitt utrzymał za sobą Creeda. Hailie Deegan, czternasta przed restartem, dotarła do mety na 16 miejscu. 19-latka startowała z 34 pozycji. Debiutantka roku w ARCA Menards Series (trzecia w punktacji), Deegan planuje pełny sezon Truck Series 2021. Wspierana przez Forda, Kalifornijka będzie nadal jeździć w zespole DGR-Crosley.