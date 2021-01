Cindric przed debiutem w Cup Series

Zwycięzca ośmiu wyścigów Xfinity Series i urzędujący mistrz, 22-latek z Ohio otrzyma Forda Mustanga Team Penske, oznaczonego numerem 33. Inżynier Ryana Blaneya, Miles Stanley będzie crew chiefem Cindrica.

W październiku Team Penske przedłużył kontrakt z synem prezesa zespołu, Tima Cindrica. Austin zaliczy w tym roku czwarty pełny sezon Xfinity Series oraz wybrane rundy Cup Series, a w 2022 awansuje do ekstraklasy NASCAR prowadząc Forda Wood Brothers Racing.

- Zakwalifikowanie się do wyścigu będzie dużym wyzwaniem - powiedział Austin Cindric. - Nie trzeba dodawać, że Daytona 500 to najważniejszy wyścig NASCAR, jeden z największych wyścigów na świecie. Możliwość dołączenia do tego widowiska jako kierowca Team Penske, jest dla mnie dużą szansą.

Cindric jest 45 kierowcą, zgłoszonym na 63 edycję Daytona 500. Zakwalifikuje się czterdziestu, przy czym 36 posiadaczy karty ma zagwarantowany start. Kwalifikacje zaplanowano w środę, 10 lutego. Następnego dnia odbędą się dwa wyścigi Bluegreen Vacations Duels, których wyniki zadecydują o przydziale pól startowych 3-40.