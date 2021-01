Grala w NASCAR Cup Series

22-latek z Bostonu (tata pochodzi ze Słupska, mama z Rome w stanie Nowy Jork), Kaz otrzyma Chevroleta Camaro zespołu Kaulig Racing na wybrane rundy ekstraklasy NASCAR. Grala będzie jeździł z numerem 16.

Team Matta Kauliga bazujący w Welcome, w Karolinie Północnej, współpracuje technicznie z Richard Childress Racing. Przejście do Cup Series w 2020 roku przekreśliła pandemia koronawirusa. Justin Haley zaliczył tylko Daytona 500 (13 miejsce). W tym roku zaplanowano większą liczbę wyścigów na owalach typu superspeedway i torach drogowych.

- To dla mnie wielka szansa - zarówno osobista, jak i zawodowa - mówi Kaz Grala. - Dorastałem marząc o dotarciu do NASCAR Cup Series i teraz ściganie się z moimi idolami będzie czymś wyjątkowym. Kaulig Racing to perfekcyjny zespół do zrobienia następnego kroku w karierze.

Bardzo dziękuję Mattowi Kauligowi i Chrisowi Rice'owi za okazane zaufanie w ich pucharowym programie. Dziękuję również Richard Childress Racing za pomoc w ukształtowaniu mojej kariery w ostatnich kilku sezonach. Pracowałem już z ludźmi z zespołu Kauliga i liczę, że to pomoże mi w pierwszym starcie w przyszłym miesiącu. Dawać Daytona 500!

Uczestnik 33 wyścigów Truck Series (zwycięstwo w Daytonie w 2017), 32 wyścigów Xfinity Series (9 miejsc w top 10), Kaz Grala zadebiutował w Cup Series w ubiegłorocznym Go Bowling 235 na Daytona International Speedway. Zastępca Austina Dillona, który zachorował na COVID-19, Kaz osiągnął metę na 7 miejscu.