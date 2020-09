Hamlin pokonał betonowego potwora

Joe Gibbs Racing odnotował wynik 1-2-3 dla Toyoty. Lider przez 115 okrążeń betonowego owalu, Hamlin wyprzedził kolegów z zespołu, Martina Truexa i Kyle'a Buscha. Dla Hamlina to szósta wygrana w sezonie, 43 w karierze.

Chase Elliott uciekł rywalom po starcie z pole position. Na 7 okrążeniu wywieszono żółtą flagę. Erik Jones skierował w barierę Kurta Buscha. Ucierpiał również Chevrolet Alexa Bowmana. Denny Hamlin, który zmienił cztery opony w trakcie następnej neutralizacji (27), na 60 okrążeniu odebrał prowadzenie Austinowi Dillonowi, wracającemu po chorobie COVID-19. Na mecie Stage 1 trzecie miejsce zajął Brad Keselowski, czwarte Clint Bowyer, piąte Martin Truex.

Stage 2 przyniósł popis Hamlina, siódmy raz w sezonie najlepszego w segmencie wyścigu. Truex przewodził pogoni za Toyotą numer 11. Kolejne lokaty przypadły Bowyerowi, Kyle'owi Buschowi i Keselowskiemu.

Trzeci w poprzednich pięciu wyścigach, Martin Truex liderował do 303 okrążenia. Denny Hamlin wyprzedził kierowcę z New Jersey i do mety oddalił się na 1,1 sekundy. Dzisiaj w powtórce Drydene 311 Hamlin wystartuje z 20 pola. Pole position przypadnie Mattowi DiBenedetto.