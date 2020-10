Harvick na pole position

Owal w Fort Worth gości w niedzielę drugi wyścig NASCAR Cup Championship Playoffs Round of 8. Harvick, lider punktacji, utworzy pierwszy rząd z Joeyem Logano, który po zwycięstwie na Kansas Speedway jako pierwszy zapewnił sobie awans do Championship 4.

Ostatnio Kevin Harvick trzy razy z rzędu wygrał jesienny wyścig na Texas Motor Speedway. Rekordzistą z pięcioma zwycięstwami pozostaje Jimmie Johnson. W sumie Kalifornijczyk siedem razy triumfował w Fort Worth.

Do drugiego rzędu trafili Brad Keselowski i Chase Elliott, do trzeciego Alex Bowman i Martin Truex Jr, do czwartego Denny Hamlin i Kurt Busch. Cała ósemka nadal rywalizuje w play-offie. Elliott, Bowman, Truex i Busch zamykają aktualną klasyfikację.

Wyścig na dystansie 334 okrążeń, czyli 806,281 km, rozpocznie się o godz. 15.30 czasu wschodnioamerykańskiego.